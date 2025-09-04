Жители Китая воспринимают президента России Владимира Путина как очень уважаемого и очаровательного лидера. Это мнение укрепилось после его визита в 2018 году в Тяньцзинь и приготовления традиционного китайского блюда гоубули, заявил член Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Хунчжун.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Хунчжун (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Pool / Reuters Член Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Хунчжун (слева) и президент России Владимир Путин

«Я принимал вас в Тяньцзине в 2018 году, история про приготовленные вами паровые булочки гоубули до сих пор передается в Китае из уст в уста»,— уточнил господин Хунчжун на встрече с российским лидером.

Переговоры прошли на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Это не единственная встреча Владимира Путина с китайской стороной за последние дни. На форум он прилетел из КНР, где с 31 августа по 3 сентября находился с рабочим визитом и участвовал в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.