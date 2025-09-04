Се человек

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Легойда

История литературы учит нас простому факту: великие тексты никогда не имеют единой интерпретации. Споры вокруг Толстого, Достоевского, Пушкина или Шекспира не утихают и спустя столетия, и это нормально. Творчество Венедикта Ерофеева — из того же ряда. Оно вызывает диаметральные реакции, и в этом проявляется живая природа культуры.

Понимаю позицию Владимирской епархии: это реакция на выраженную людьми обеспокоенность, что фигуру писателя предлагают сделать главным символом города Петушки, брендом. При этом все тонкости и сложности произведения, конечно, считываться не будут. Действительно, не стоит романтизировать или героизировать героя поэмы «Москва—Петушки».

В образе Венички нет примера для подражания, и любые попытки представить его в таком ключе искажали бы в том числе смысл произведения.

Что неизбежно может произойти при подобном «брендировании».

Вместе с тем сама книга давно вошла в пространство культуры как художественный феномен, который невозможно игнорировать. Поэма Ерофеева — это не столько история о выпивке и электричке, сколько трагический символ человеческого существования. Пьянство, поезд, случайные попутчики — все это становится своеобразной метафорой человеческой судьбы. Текст глубоко трагичен. Он вызывает у читателя сострадание и ужас перед бездной, в которую падает человек, и одновременно заставляет задуматься о главном — что значит быть человеком.

Для кого-то книга останется скандалом, для кого-то — своеобразной исповедью, для кого-то — сатирой на советскую действительность.

Но несомненно одно: Ерофеев, хорошо знавший Библию и европейскую культуру, вплел в ткань своего произведения евангельские мотивы.

Его книга звучит как поиск — болезненный, противоречивый, но честный.

Вопрос о том, как увековечивать память писателя и стоит ли делать его главным символом конкретного города, действительно должен решаться через общественную дискуссию и консенсус. Но как литературное явление «Москва—Петушки» уже стала частью культурного наследия — со всеми своими противоречиями и болью.