Врачей ставят на счетчик

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила прописать в федеральном законодательстве предельные сроки оказания плановой медпомощи, сократив их с 30 до «нескольких дней». Депутат также заявила, что необходимо ускорить сроки рассмотрения заявок на телемедицинскую консультацию. В Минздраве РФ “Ъ” заверили, что глава ведомства Михаил Мурашко уже поручил национальным медицинским исследовательским центрам отвечать на запросы о телемедицинских консультациях в строго определенные инструкциями сроки — от двух часов до семи дней. Рассмотрение обращений граждан по-прежнему может длиться до 30 дней.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая 4 сентября на Восточном экономическом форуме, заявила, что процедура рассмотрения заявок на телемедицинскую консультацию (ТМК) должна быть ускорена. Заявка на экстренную помощь по ТМК, по ее мнению, должна обрабатываться в течение двух часов, неотложную — в течение суток, плановую — в течение недели. Сроки обработки обращений граждан по вопросам медицинской помощи (особенно по госпитализации, онкологии и экстренным случаям), по мнению госпожи Яровой, должны быть описаны в федеральном законодательстве и сокращены с нынешних 30 до нескольких дней.

Сегодня эти сроки регулируются Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Экстренная помощь должна оказываться немедленно и беспрепятственно в любое время суток. В случае с неотложной помощью (при внезапных острых заболеваниях и обострениях хронических, без явных признаков угрозы жизни) вызов врача на дом должен быть принят и передан в медицинскую организацию также немедленно.

Врач должен приехать в течение двух часов с момента вызова.

Запись к врачу-терапевту или педиатру должна осуществляться в день обращения, запись к узкому специалисту (например, кардиолог, невролог) — не более 14 календарных дней с момента обращения. Проведение диагностических исследований (УЗИ, МРТ, анализы) должно занимать не более 14 календарных дней с момента назначения врачом. В случае с плановой медпомощью, операцией или госпитализацией срок ожидания не должен превышать 30 дней с момента выдачи направления. Любое официальное обращение гражданина по вопросам медпомощи (жалоба, просьба о содействии в госпитализации и так далее) рассматривается по общим правилам федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Стандартный срок рассмотрения всех обращений (включая медицинское) — 30 дней.

Сроки предоставления телемедицинских консультаций до недавнего времени определялись внутренними регламентами медицинских организаций и правилами телемедицинских сервисов. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал “Ъ”, что в середине августа руководителям национальных медицинских исследовательских центров было направлено поручение главы Минздрава Михаила Мурашко — обеспечить при поступлении запросов от медорганизаций субъектов проведение консультаций (консилиумов врачей) с применением телемедицинских технологий в строго определенные сроки: до двух часов — если речь идет об экстренной консультации, до 24 часов — для неотложной, до трех рабочих дней — при плановой консультации при подозрениях на онкологическое заболевание, до семи рабочих дней — при остальных случаях.

Предложение Ирины Яровой законодательно закрепить короткие сроки ответа на обращения граждан в Минздраве не комментируют.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев поддерживает Ирину Яровую: для пациентов сроки до 30 дней при рассмотрении обращений по вопросам госпитализации или получения медицинской помощи — это «неприемлемо много». «Для пациента в тяжелом состоянии что семь дней, что тридцать — в целом все равно. Ему нужно, чтобы решение по его поводу было принято немедленно»,— добавляет руководитель правовой службы фонда помощи детям и взрослым с иммунодефицитами «Подсолнух» Мария Посадкова. Решением проблемы, по ее мнению, могло бы стать создание единых цифровых линий маршрутизации, когда обращение попадает не на общую почту, а в кабинет конкретного ответственного сотрудника.

Что касается телемедицины, то госпожа Посадкова подтверждает, что сейчас уже действует «экстраординарный порядок» для получения телемедицинских консультаций. «Но на практике мы чаще всего сталкиваемся с тем, что врач отказывает в такой консультации, ссылаясь на неработоспособность системы или невозможность ей воспользоваться,— говорит эксперт.— Внедрение телемедицины также упирается в отсутствие готовности кадров. Врачи не были массово обучены новым цифровым компетенциям, а в существующем рабочем графике зачастую просто не заложено время на телемедицинские консультации».

Наталья Костарнова