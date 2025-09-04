Музыка в парке, танцы в ДК или «колбаса» в кино

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут побывать на концерте группы «Многоточие», посмотреть спектакль в пятигорском театре Оперетты спектакль или посетить выставку об истории Руси. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

5 сентября в 18:00 на открытой площадке Парка культуры и отдыха Ставрополя начнется танцевальный вечер «Нью Скул». По мнению организаторов, современная музыка на свежем воздухе и зажигательные ритмы — то, что надо для хорошего настроения в выходные дни.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

6 сентября в 20:00 в Abrikos Arena Stavropol пройдет хип-хоп концерт «Многоточие». Эта московская группа выступает в таких стилях, как гангста-рэп, психоделический рэп и «политический рэп с элементами русского шансона и рока».

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

7 сентября в 18:00 в ставропольской Картинной галерее пейзажей П.М. Гречишкина состоится концерт «Осеннее разноцветье». В программе — народные песни о любви, красоте и Родине, от лирических до плясовых.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

6 сентября в 11:00 в пятигорском Театре Оперетты — музыкальная сказка для детей «Щелкунчик». Новая версия сказки Эрнста Гофмана от режиссера Инны Хачатуровой. Она обещает оригинальные находки, световые эффекты и игру талантливых артистов.

Стоимость билетов — от 600 руб. (0+)

6 сентября в 18:00 в Ставропольском городском Доме культуры покажут спектакль по пьесе Михаила Хейфеца «Давайте танцевать!». Комедийная история о двух немолодых людях, которые знакомятся в танцевальной студии. Они разные по характеру, но оба одиноки и стремятся к теплу и любви.

Стоимость билетов — от 200 руб. (16+)

6 сентября в 19:00 в Театре Оперетты Пятигорска — спектакль «Свадьба с генералом». Режиссер Евгений Птичкин создал по классическому сюжету остросюжетный водевиль, дополнив музыкой яркие образы знаменитой чеховской истории.

Стоимость билетов — от 800 руб. (16+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» стартовали показы комедии «Колбаса». Молодой избалованный мажор Глеб, сын олигарха Ивана Копытова, отправляется в деревню для оптимизации бизнес-процессов на умирающем колбасном заводе. Своему отцу Глеб стремится доказать, что способен быть эффективным топ-менеджером. Однако жители деревни во главе с директором завода Федором Грудинкиным объявляют войну приезжему.

Стоимость билетов — от 320 руб. (16+)

Еще одна премьера — драматический триллер «Вниз». Молодая пара застревает в лифте столичного небоскреба с подозрительным незнакомцем. Тот знает все об этих незнакомцах. Постепенно они понимают, что в замкнутом пространстве легко стать жертвой безумца…

Стоимость билетов — от 260 руб. (18+)

Для любителей боевиков — фильм «Токсичный мститель». Уборщик-неудачник Уинстон Гус падает в чан с опасными отходами и мутирует: становится «токсичным мстителем». Его месть подается не только холодной, но и с радиоактивной приправой.

Стоимость билетов — от 320 руб. (18+)

6 сентября в 18:00 на стадионе Динамо в Ставрополе состоится матч между футбольными клубами «Динамо Ставрополь» и «Сочи-2». Хороший повод не только поболеть за любимую команду, но и просто хорошо провести субботний вечер.

Стоимость билетов — от 200 руб. (12+)

6 и 7 сентября с 10:00 в Ставропольском музее «Россия — моя история» состоится мультимедийная выставка «Рюриковичи 862-1598. Экспозиция наглядно рассказывает о быте и жизни наших предков, создании сильного и самобытного государства, судьбоносных битвах и поражениях. Это — путешествие в историю древней Руси и Средневековья при помощи высоких технологий и искусственного интеллекта.

Вход — бесплатный (6+)

