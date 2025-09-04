Новый сезон в Пермском театре оперы и балета пройдет под знаком двойного юбилея

Руководство Пермского театра оперы и балета представило планы на новый театральный сезон. В новом театральном сезоне Пермский театр оперы и балета отметит двойной юбилей. Начало сезона пройдет под знаком 155-летия театра, а вторая половина — 100-летия балетной труппы.

Фото: Пермский театр оперы и балета

Первой премьерой станет опера Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок», назначенная на 16 октября 2025 года. С 21 по 23 ноября Алексей Мирошниченко представит капитальное возобновление «Лебединого озера» Петра Чайковского, а с 20 по 22 марта 2026 года к 100-летию балетной труппы — авторскую версию «Жизели» — с новым либретто, новой хореографией и оригинальной редакцией партитуры, над которой работает руководитель Пермского балета совместно с дирижером Иваном Худяковым-Веденяпиным. 27 марта 2026 года в афишу вернется «Служанка-госпожа» Джованни Баттисты Перголези.

Закроет сезон премьера «Царской невесты» Николая Римского-Корсакова, показ которой состоится 2, 3, 4 и 5 июля 2026 года. Свою трактовку жемчужины русской лирической оперы покажут главный дирижер театра Владимир Ткаченко и режиссер Андрей Прикотенко.

155-летие со дня основания театр отметит в декабре текущего года масштабной художественной программой, включающей гала-концерты оперной и балетной трупп. Кульминацией станет концертное исполнение оперы Джузеппе Верди «Аида» под управлением Владимира Ткаченко.

Также в этом году Пермский театр оперы и балета отправится на гастроли в Санкт-Петербург и Москву. 4 ноября Пермский балет покажет «Вариации на тему рококо» на музыку Петра Ильича Чайковского, «Орфея» Игоря Стравинского и Ultima Thule на музыку Владимира Раннева на сцене петербургского Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. А 6 и 8 ноября на сцене столичного Концертного зала имени Чайковского под управлением Владимира Ткаченко пройдут концертные исполнения опер «Риголетто» Джузеппе Верди и «Паяцы» Руджеро Леонкавалло.

Еще одним событием балетного сезона станет XIX Открытый российский конкурс «Арабеск» им. Екатерины Максимовой, который по традиции пройдет на сцене театра оперы и балета в апреле 2026 года.