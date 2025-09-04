В Черноземье 5 сентября осадков не ожидается, от +8°С до +22°С

В пятницу, 5 сентября в регионах Черноземья будет преимущественно ясная погода. Температура варьируется от +8°С ночью до +22°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде и в Воронеже по прогнозам синоптиков на протяжении суток будет малооблачно. Ночью температура составит +11-12°C. Днем — +21-22°C.

В Курске — ясная погода. Ночью температура опустится до +10°C, днем потеплеет до +20°C.

В Липецке ожидается малооблачная погода. Ночью температура составит +10°C, днем — +21°C.

В Орле без осадков, ночью ожидается ясная погода, до +8°C. Днем будет переменная облачность, до +20°C.

В Тамбове ночью будет пасмурно, температура составит +10°C. В светлое время суток ожидается малооблачная погода, до +21°C.

Ульяна Ларионова