В Саду Казанцева в Екатеринбурге установили арт-объекты

В Екатеринбурге Музей плодового садоводства Среднего Урала (Сад Казанцева) представил спецпроект «Мастерская яблоневых грез», реализованный совместно с Уральским филиалом Пушкинского музея.

В рамках проекта художник из Нижнего Тагила Максим Якушенок установил арт-объекты в Саду Казанцева — изобразил представителей «уральской чуди». Среди них: «Прорастающий Будда», «Зайцепаха», «Землехват Спинопластый». Мультидисциплинарная художница Екатерина Антошкина создала инсталляцию «Попробуй нежность» в усадьбе.

«Ключевой метафорой спецпроекта стало восприятие сада как художественной мастерской»,— пояснили в музее. В рамках проекта пройдут мастер-классы и презентация настольных игр.

Проект стал частью выставки «Утопия, Аркадия и реальность» Уральского филиала ГМИИ имени Пушкина. Экспозиция представляет собой произведения российских и японских авторов, которые выполнены в разных техниках: от фарфора до видеоискусства из коллекции Пушкинского музея. В Уральском филиале подчеркнули, что проект отражает многолетнюю традицию поддержки локальной художественной сцены и молодых авторов.

Музей истории плодового садоводства Среднего Урала основан в 1994 году в усадьбе уральского селекционера Дмитрия Казанцева, выращивающего морозостойкие сорта плодовых деревьев. Он заложил сад в 1914 году. В 2025 году селекционеру исполнилось бы 150 лет. Сад Казанцева входит в состав Свердловского областного краеведческого музея имени Клера. Признан объектом культурного наследия народов РФ регионального значения.

Есуман Ислонова