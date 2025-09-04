В Ярославской области выросли доходы муниципалитетов

В Ярославской области за семь месяцев 2025 года поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты городских и муниципальных округов составили 13 млрд руб., что на 18,8% выше показателей прошлого года. Как подчеркнул губернатор Михаил Евраев, рост доходов зафиксирован в 17 из 19 муниципалитетов. Вопрос обсудили 4 сентября на оперативном совещании в правительстве региона.

«Это свидетельствует об устойчивом социально-экономическом развитии региона. Все поступившие в муниципальные бюджеты средства остаются там и будут направлены на улучшение качества жизни людей: на ремонт дорог, благоустройство, развитие социальной инфраструктуры»,— подчеркнул господин Евраев.

Годовой план по налоговым и неналоговым доходам муниципалитетов увеличили до 24,4 млрд руб., то есть на 2,1 млрд руб., и уже исполнили на 53%. Как сообщил министр финансов области Алексей Долгов, поступления в бюджет Ярославля составили 7,2 млрд руб., Рыбинска — 1,6 млрд руб. В региональный бюджет поступило 63,1 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов, что на 3,1 млрд руб. больше показателей аналогичного периода 2024 года.

В правительстве области пояснили, что основными источниками роста стали налог на доходы физических лиц (поступления по НДФЛ выросли на 814 млн руб.) и увеличение доходов от продажи имущества.

Алла Чижова