Аэропорты Волгограда и Тамбова приостановили работу

В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. Как правило, авиагавани приостанавливают работу, когда в регионе действует режим беспилотной опасности. Администрации Волгоградской и Тамбовской областей пока ситуацию не комментировали.

Сегодня утром в небе над Волгоградской областью были сбиты два БПЛА. Обошлось без жертв и пострадавших.