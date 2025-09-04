Новак: страны ОПЕК+ выполнили условия сделки за восемь месяцев на 102%

Страны ОПЕК+ перевыполнили условия сделки по сокращению добычи нефти на 2% в период с января по август 2025 года, достигнув уровня в 102%. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«На протяжении тех многих лет, которые уже реализуются, эта сделка показывает свою эффективность»,— отметил господин Новак в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, в последние месяцы восемь стран ОПЕК+ принимали решение о том, чтобы увеличить объемы добычи нефти. Инициатива связана с тем, чтобы принятые в 2023 году добровольные сокращения в рамках ОПЕК+ были восстановлены, пояснил вице-премьер.

Александр Новак подчеркнул, что ОПЕК+ планирует и далее встречаться каждый месяц для оценки текущей ситуации и принятия решений по уровню добычи. Очередное заседание мониторингового комитета пройдет 7 сентября.