Рубио: США готовы рассмотреть возможность размещения военной базы в Эквадоре

Эквадор готов рассмотреть возможность размещения военной базы на территории Эквадора. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам визита в страну. По словам госсекретаря, Вашингтон «крайне серьезно» отнесется к этому вопросу, если эквадорские власти выступят с таким предложением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио (слева) и президент Эквадора Даниэль Нобоа

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио (слева) и президент Эквадора Даниэль Нобоа

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

«Эквадор — суверенная страна. Им нужно нас пригласить,— сказал Марко Рубио. — Если они пригласят нас вернуться, мы крайне серьезно отнесемся к этому». «Мы рассмотрим это (предложение. — "Ъ")»,— добавил он.

В марте телеканал CNN сообщал со ссылкой на высокопоставленного эквадорского чиновника, что власти Эквадора готовят страну к размещению американских войск. Собеседник телеканала говорил, что президент южноамериканской страны Даниэль Нобоа призвал американского коллегу Дональда Трампа помочь в борьбе с бандами. Строительство нового военно-морского объекта в прибрежном городе Манта в провинции Манаби для размещения американских военнослужащих — часть этой подготовки, отмечал чиновник.

У США уже была военная база в Эквадоре с 1999 по 2009 год. С нее ВВС США проводили антинаркотические операции в течение 10 лет. Сотрудничество осуществлялось в рамках десятилетнего договора об аренде, который вступил в силу в 1999 году. В 2008 году, после принятия на всенародном референдуме новой конституции Эквадора президент Рафаэль Корреа заявил, что не намерен продлевать срок действия договора, поскольку новый основной закон запрещает присутствие иностранных военных на территории страны. Правозащитные и общественные организации неоднократно обвиняли американских военных в использовании авиабазы для поддержки правительства соседней Колумбии в его борьбе с повстанцами, а также для сдерживания нелегальной миграции с юга в США.

Анастасия Домбицкая