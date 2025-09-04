В Уфе из-за дождей подтопило жилые дома на Новокустарной улице

В Уфе после ливней подтопило жилые дома на Новокустарной улице, сообщила пресс-служба городского управления гражданской защиты (УГЗ). Жителей временно переселили в центр размещения.

Как уточнили «Ъ-Уфа» в пресс-службе УГЗ со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу, переселены две женщины.

Новокустарная улица находится в историческом центре Уфы, примыкает улицам Чернышевского и Новомостовой, а также проспекту Салавата Юлаева. Застроена частными домами.

По данным УГЗ, сегодня в Уфе выпало около 17 мм осадков. «Городские службы переведены в режим повышенной готовности»,— отмечается в пресс-релизе.

Идэль Гумеров