В КЧР построят полигон ТКО с ежегодной мощностью до 80 тысяч т

В Карачаево-Черкесии согласовали проект строительства современного комплекса по обращению с ТКО. Полигон построят в Зеленчукском районе республики. Об этом сообщает ТАСС.

Мощность полигона составит 80 тыс. т отходов в год. Планируется, что на объекте будут утилизировать 32 тыс. т и захоранивать 60 тыс. т в год.

Концессионное соглашение будет заключено между минприроды республики и ООО «Карачаево-Черкесский экологический оператор».

Мария Хоперская