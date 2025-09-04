Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В КЧР построят полигон ТКО с ежегодной мощностью до 80 тысяч т

В Карачаево-Черкесии согласовали проект строительства современного комплекса по обращению с ТКО. Полигон построят в Зеленчукском районе республики. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Мощность полигона составит 80 тыс. т отходов в год. Планируется, что на объекте будут утилизировать 32 тыс. т и захоранивать 60 тыс. т в год.

Концессионное соглашение будет заключено между минприроды республики и ООО «Карачаево-Черкесский экологический оператор».

Мария Хоперская

Новости компаний Все