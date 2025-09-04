В КЧР построят полигон ТКО с ежегодной мощностью до 80 тысяч т
В Карачаево-Черкесии согласовали проект строительства современного комплекса по обращению с ТКО. Полигон построят в Зеленчукском районе республики. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Мощность полигона составит 80 тыс. т отходов в год. Планируется, что на объекте будут утилизировать 32 тыс. т и захоранивать 60 тыс. т в год.
Концессионное соглашение будет заключено между минприроды республики и ООО «Карачаево-Черкесский экологический оператор».