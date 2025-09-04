ЦБ рассказал, как случайно не попасть под блокировку карты

Банк может заблокировать карту клиента из-за проболем пользователя с налогами, попадания карты в базу дропперов, подозрений в нарушении антиотмывочного закона. Однако даже законопослушные граждане могут случайно вовлечься в мошенническую схему или вызвать у банка подозрения, отметили в пресс-службе Банка России.

Для того, чтобы карта пользователя случайно не попала под блокировку, ЦБ призвал клиентов соблюдать несколько правил:

Никогда не переводить деньги по просьбе незнакомых людей;

Не возвращать самостоятельно деньги, которые поступил вам на счет якобы по ошибке. Лучше сделать это через банк;

Не переводить деньги незнакомцам, в том числе продавцам в магазинах и на рынках. Это может расцениваться банком как подозрительная денежная операция. Если вы все-таки совершает подобный перевод, указывайте назначение платежа;

Не оплачивать услуги пиратских сайтов, нелегальных казино, анонимных криптообменников и другие услуги теневого бизнеса;

Предпринимателям следует не допускать налоговых задолженностей и не совершать операции, связанные с предпринимательской деятельностью, через счета физического лица;

Своевременно сообщать в банк, если у клиента изменились персональные данные (ФИО, телефон, адрес).

Если карту все-таки заблокировали, ЦБ порекомендовал обратиться в отделение банка или направить заявление в Банк России через интернет-приемную.