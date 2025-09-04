Цены совсем охмелели

Цена пива в России обновила исторический максимум. Теперь за литр напитка в среднем придется заплатить 196 руб., следует из данных Росстата. Для сравнения: в прошлом году этот показатель был на уровне 160-165 руб., уточнили в ведомстве. Рост цен наблюдается на фоне изменений в налоговой политике и повышения стоимости сырья, отмечают опрошенные “Ъ FM” эксперты в сфере алкогольного бизнеса.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Динамика на пивном рынке отражает рост издержек при производстве, отмечает первый заместитель председателя совета Союза российских пивоваров Игорь Хавский: «Серьезно выросли затраты у производителей, связанные с маркировкой. Подросла стоимость упаковки, сырье тоже дорожает. Если сравнивать год к году, все-таки меньше стало акционного пива. В прошлом году были больше объемы, которые продавались по акции. Сейчас производители более аккуратно относятся к таким кампаниям с серьезными скидками.

Средние цены подросли за счет этих факторов. С точки зрения себестоимости производства безалкогольных напитков наиболее индустриальный метод даже более затратный. Там делается полноценное пиво, потом из него удаляется алкоголь. Для этого требуется отдельное оборудование, это тоже дополнительные энергозатраты и время. Поэтому в цене практически нет разницы между пивом алкогольным и безалкогольным».

Как отмечал “Ъ”, в прошлом году самым дорогим пиво было в Якутии, там просили 249 руб. за литр. Впрочем, цена напитка почти ничего не говорит о его качестве, подчеркивает вице-президент Ассоциации любителей пива Олег Старухин: «Инфляция и рост цен идут абсолютно во всех сегментах, пиво не исключение. Здесь включены и крафтовые сорта, и импортные. Себестоимость литра очень смешная — 5 руб., наверное, если крупный завод взять. На небольших крафтовых пивоварнях себестоимость литра будет 100-150 руб., может быть, потому что там небольшие партии, качественный хмель и солод. Если брать массовые сорта, то там больше затраты за лицензию, бренд.

Посмотрите, сколько стоит пиво в Чехии, это смешные деньги. Я покупал там лет 20 назад за 12-13 крон бутылку пива. Дело не в цене. Пиво — это не вино, не коньяк, где должна быть минимальная какая-то себестоимость. Это очень недорогой напиток.

Все зависит в первую очередь от работы пивовара. Хмель, солод, вода и совесть пивовара — вот рецепт».

По данным Ассоциации производителей пива, ежегодное потребление этого напитка в России составило более 50 л на человека. Затем в рейтинге популярности алкоголя идет вино — около 6 л в год, у водки чуть больше 5 л на одну персону.

Леонид Пастернак