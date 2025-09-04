Под Саратовом в ДТП погибли водители и пассажир, проводится проверка

В Балашовском районе Саратовской области в результате ДТП погибли три человека, один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла около 18:00 сегодня, 4 сентября, на участке дороги 0 км + 700 м автоподъезда к селу Октябрьское от автодороги «Балашов — Романовка». Там столкнулись автомобили «Лада Веста» и «Лада Гранта».

В результате аварии погибли водители обоих транспортных средств и один из пассажиров. Еще один пассажир получил тяжелые травмы, его увезли в лечебное учреждение.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Балашова Дмитрий Гончаров. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. Надзорное ведомство поставило на контроль проверку, которую проводят по данному факту правоохранительные органы.

Павел Фролов