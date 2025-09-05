Брендом не вышли

Бум активности новых брендов, стремившихся занять освободившуюся нишу после ухода из России крупных иностранных компаний, похоже, завершился. По итогам января—июля 2025 года на рынке появилось всего 20 новых локальных и международных марок — это почти втрое меньше, чем в прошлом году. Новым компаниям тяжело выдержать конкуренцию с давно работающими ритейлерами и онлайн-торговлей.

По итогам января—июля 2025 года на российском рынке появилось 20 новых локальных и международных брендов, что почти втрое меньше год к году, подсчитали в консалтинговой компании CMWP. Похожую динамику фиксируют в Nikoliers. Заметнее всего замедлили темпы выхода на рынок иностранные марки: за январь—июль текущего года их количество уменьшилось более чем втрое год к году, до десяти новых брендов, следует из данных CMWP. Число вышедших на рынок российских ритейлеров за этот период оказалось вдвое меньше.

Сокращение связано с высокой базой прошлых лет, когда после ухода из РФ ряда крупных международных ритейлеров новые российские и иностранные бренды стремились как можно скорее занять освободившиеся ниши, отмечает вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева. Запуску новых брендов мешает ограниченный доступ бизнеса к кредитам из-за высокой ключевой ставки ЦБ, подчеркивает руководитель отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая.

Впрочем, даже ритейлерам с продуманной стратегией тяжело удержаться на рынке из-за серьезной конкуренции со стороны крупных сетей с уже сформированным лояльным пулом покупателей, например Lime или Fashion Melon Group (владеет марками Befree, Zarina, Sela, Love Republic), отмечает руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

Тем временем новые международные ритейлеры сталкиваются с логистическими сложностями: сроки поставок за последние шесть лет увеличилась вдвое и даже втрое, а их стоимость — на 30–50%, оказывают давление юридические и валютные ограничения, говорит Наталия Кермедчиева. Еще одним препятствием для новых марок являются довольно высокие ставки аренды в торговых центрах Москвы. За январь—июнь 2025 года они установились на уровне 9–25 тыс. руб. за 1 кв. м в год, заметно не изменившись год к году, подсчитала директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

В сложившихся условиях новые бренды предпочитают выходить на рынок онлайн-торговли, не открывая офлайн-магазины, говорит Екатерина Ногай. Так, по ее данным, около 88% новых международных брендов представлены в интернет-магазинах, специализированных и универсальных маркетплейсах. Это связано в том числе со стагнацией рынка традиционного ритейла: за первую половину 2025 года оборот розничной торговли в России вырос всего на 2,1% год к году, до 28,9 трлн руб., в то время как объемы онлайн-торговли за этот же период увеличились на 36%, до 5,3 трлн руб., следует из данных Росстата.

Изменение потребительского поведения заметнее всего отразилось на фешен-магазинах, которые теперь сфокусированы на поддержке и развитии уже существующих точек, а не создании новых брендов, отмечает Евгения Хакбердиева. Некоторые ритейлеры сокращают свое присутствие на рынке или же вовсе закрывают свои магазины, добавляет Наталия Кермедчиева. Так, по данным Евгении Прилуцкой, только за апрель—июнь 2025 года закрылось 29 магазинов из фешен-категории, что на 52% больше год к году.

В ближайшие три года ожидать роста темпов выхода на рынок новых ритейлеров не стоит, считает Екатерина Ногай. К концу 2025 года в России может появиться 51 бренд, что на 30% меньше год к году, прогнозирует директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова. По ее данным, в этом году на российский рынок выйдут 24 иностранных и 27 локальных марок. Например, до конца года на рынке появится китайский бренд обуви Beau Today, белорусский одежный ритейлер Conte и иранская марка премиальных кожаных изделий Mashad Leather.

София Мешкова