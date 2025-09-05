«Комната культуры» на Roof Place, матч «Зенит» — «Сьон» и Paul Oakenfold в А2

В Северную столицу пришла осенняя пора, но не стоит бояться дождей и ветра. Тем более что синоптики обещают нам теплую первую половину сентября. Пока хандра и апатия не забрались в головы жителей Петербурга, следует как можно чаще выбираться в театры и музеи. «Ъ-СПб» в традиционной пятничной афише собрал палитру городских мероприятий — от спектаклей до фестивалей на открытом воздухе.

Фото: Святослав Буньков Концерт «#В_ЦВЕТАХ: Хрустальная классика в Особняке»

В особняке Елисеевых 5 сентября пройдет концерт «#В_ЦВЕТАХ: Хрустальная классика в Особняке». Команда «Русские музыкальные сезоны» представляет цикл, который преображает самые изысканные исторические залы Санкт-Петербурга в изящные концертные пространства. Декорации из живых цветов и неповторимая атмосфера создадут в этот вечер идеальную обстановку для прослушивания классической музыки. Все это подарит гостям атмосферу утонченности и элегантности.

Библиотека Гоголя с 5 по 7 сентября организует цикл мероприятий для поклонников фэнтези и фантастики в рамках фестиваля «Теория Ф». Пространство библиотеки станет воплощением литературных миров, созданных признанными мастерами своего жанра. Организаторы подготовили выставку зинов и фанатского творчества «Самиздал: фандом», презентации книг от издательств, сессии настольных игр, мастер-классы, кинопоказы и концерт. Также будут работать уличный маркет с выставкой-продажей локальных тематических брендов, зона книгообмена и читальней под открытым небом.

Семейный фестиваль «Стороны Света», который пройдет в Юсуповскому саду 6 сентября, подарит гостям и жителям Северной столицы путешествие по самобытной культуре регионов России. Участники мероприятия смогут послушать музыку, попробовать национальные кухни, приобрести что-нибудь интересное на этномаркете, посетить лекции и мастер-классы.

На двух сценах выступят семь современных фолк-артистов и коллективов. На сцену выйдут исполнитель Лампабикт, группы Namgar, «Экспедиция Восход», «Огонек», певица Женя Винд вместе с группой Ега, этно-хоп-группа Melekess и коллектив Ankobo + Kaboo.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Болельщики ФК «Зенит» на трибунах стадиона

ФК «Зенит» 6 сентября выйдет на поле «Газпром Арены» вместе со швейцарским «Сьоном». Команды проведут матч в рамках Суперсерии. Для зрителей подготовили традиционную предматчевую программу с развлечениями для всей семьи. Для посещения матча карта болельщика не требуется.

В Александринском театре продолжается XVI Международный театральный фестиваль «Александринский». На Новой сцене им. Мейерхольда 6 и 7 сентября представят недавнюю премьеру — спектакль Андрея Прикотенко «Обломов» по мотивам романа Ивана Гончарова. В эти же дни на Основной сцене дадут спектакль Никиты Кобелева «На дне» — театральную фантазию по мотивам одноименной пьесы Максима Горького.

Фестиваль продолжится 9 сентября показом на Новой сцене им. Мейерхольда двух одноактных спектаклей: «Покинутые острова» хореографа Каталин Бито и «Мягкое одиночество» хореографа Жофии Сас. Балетная труппа Национального театра Белграда 9 и 10 сентября на Основной сцене покажет спектакль «Кто там поет?». Балет поставлен по мотивам одноименного югославского фильма 1980 года. Сценарий, а теперь и либретто основаны на событиях 1941 года.

Драму «Буренушка» на башкирском языке с переводом на русский можно будет посмотреть 12 сентября на Основной сцене. События происходят на протяжении ХХ века в одной деревне Тиряклы, зрители увидят историю семьи Муратовых.

С 12 по 14 сентября на Новой сцене им. Мейерхольда покажут спектакль Елены Павловой «Мой друг Лапшин» по мотивам повести Юрия Германа. Постановку «Дядя Ваня» 13 сентября представят на Основной сцене.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Группа «Комната культуры» во время выступления

Группа «Комната культуры» даст большой сольный концерт на площадке Roof Place 7 сентября. Молодой авторский коллектив, основанный в 2022 году, завоевал популярность благодаря многочисленным роликам, снятым под их треки. Дебютный альбом группы «Кассета с тремя сторонами» стал открытием в жанре поп-рока и фаворитом цифровых площадок. Песню «Поезда» на волне популярности наверняка в свои плейлисты добавили многие. Композиция набрала свыше 5 млн прослушиваний.

Мариинский театр на 8 сентября подготовил показ оперы «Князь Игорь». Ее российский химик Александр Бородин писал почти 18 лет. В основе спектакля столкновение двух культур, страдания людей, вовлеченных в войну, русская смута, предательство и измена, любовь и преданность. Живописные декорации пленяют сочностью палитры и иллюзорным правдоподобием. Знаменитые «Половецкие пляски» идут в хореографии Михаила Фокина. Впервые опера была показана в рамках «Русских сезонов» Дягилева в 1909 году в Париже.

Театр им. Ленсовета с 9 по 14 сентября будет богат на спектакли. Во вторник, 9 сентября, состоится показ постановки The Demons. История расскажет о любви, о том, как правильно любить человека. Зрители увидят историю о чувствах, где идет схватка, где безумной страстью считают превращающуюся в войну любовь. В спектакле звучит музыка группы The Doors.

Фото: Театр имени Ленсовета Спектакль «Без вины виноватые»

Спектакль «Без вины виноватые» в Театре им. Ленсовета можно будет увидеть 10 сентября. Главную героиню истории — артистку Кручинину — судьба привела в город ее молодости. Женщина избегала встречи с ним многие годы из-за страшной трагедии. Тогда, двадцать лет назад, ее предал возлюбленный, а их маленький сын скончался. Прошлое оживает в памяти Кручининой, ей мерещится, что ребенок жив. Артисты провинциального театра из зависти к ее таланту плетут против нее интригу, которая заканчивается прямо противоположным эффектом. Спектакль сделан в стилистике конца XIX века.

На Малой сцене Театра имени Ленсовета 12 сентября дадут спектакль «Про Федота-стрельца». Показ премьеры прошлого сезона — спектакля «Театральный роман» — состоится 13 и 14 сентября. В субботу, 13 сентября, зрителям представят спектакль «Колымские рассказы».

На сцене Мариинского театра 10 сентября дадут оперу Джакомо Пуччини «Богема». Действие спектакля происходит в Париже в 1930-х годах. Главные герои, поэт Рудольф, художник Марсель, философ Коллен и музыкант Шонар, живут в бедности и в холоде, но не прозябают, испытывая эмоции к прекрасной половине человечества.

Фото: Театр юного зрителя имени Брянцева Танго-мюзикл «Я Тебе Верю!»

Спектакль «Я тебе верю!» покажут 11 сентября на сцене «Колизей Арены». История расскажет о любви юного танцора танго. Зрителей очарует сюжет, полный страсти и ревности, обмана и предательства, взлетов и падений в самых неожиданных жизненных переплетениях, из которых выведет только верность своим идеалам. Для постановки танго-мюзикла были приглашены чемпионы российских и международных турниров по аргентинскому танго, популярные артисты мюзиклов, прекрасный балет и современный танго-оркестр.

Жители и гости Петербурга 12 сентября смогут насладиться балетом «Лебединое озеро», который дадут на сцене Эрмитажного театра. Его представит Санкт-Петербургский театр балета имени Чайковского в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра. Душа русского балета — «Лебединое озеро» — считается одним из самых популярных и известных спектаклей во всем мире, тогда как белый лебедь уже не первое столетие является самым знаменитым символом русского балета. Талантливая постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова заслужила возможность стать поистине шедевром Русского классического балета. В основе сюжета спектакля лежит история любви и проклятья, которая найдет отклик в сердце каждого, так как ценности и идеалы остаются неизменными во все времена. Это и жажда жизни, и надежда на счастье, и воспевание идеала красоты.

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Британский музыкант Пол Окенфолд

Суперуспешный английский диджей, актер, сценарист и продюсер Paul Oakenfold выступит в петербургском клубе А2 12 сентября. Мировую популярность ему принес альбом Pills ’n’ Thrills and Bellyaches. Диджей продал за всю карьеру свыше 10 млн копий своих записей. Paul Oakenfold работал с Justin Timberlake, Beyonce, Bruno Mars, Rihanna, U2, Massive Attack, The Cure, Moby, Simply Red и другими. Музыкант также создавал саундтреки к фильмам «Матрица: Перезагрузка», «Идентификация Борна», «Умри, но не сейчас» (для которого он ремикшировал тему Джеймса Бонда). Его выступления представляют собой микс самых разнообразных музыкальных жанров, захватывающее световое шоу, чистую энергию и полное погружение в мир звука.

«Русские музыкальные сезоны» приготовили на 12 сентября концерт «2Рояля. Музыка сквозь века в особняке Елисеевых». Мероприятие станет своего рода музыкальным путешествием, которое перенесет зрителей в мир, где время теряет свои границы, а игра пианистов становится связующим звеном между эпохами. В программу включили произведения великих композиторов — от барокко до романтизма, от импрессионизма до современных интерпретаций. Два рояля будут вести диалог как два старых друга, делясь своими историями и эмоциями, создавая незабываемую симфонию.

Театр-фестиваль «Балтийский дом» 12 и 13 сентября представит премьеру спектакля «Фантазии Фарятьева» по пьесе Аллы Соколовой. Герой истории — обыкновенный человек, но при этом он возвышенный идеалист и мечтатель. Фарятьева не понимают обыватели и реалисты. Влюбившись в Александру, герой решил сделать предложение даме сердца. Найдет ли Фарятьев отклик на свои чувства или его воззвание к людям и к возлюбленной так и останется гласом вопиющего в пустыне?

Фото: Impulse Orchestra Impulse Orchestra

В «Колизей Арене» 13 сентября состоится симфонический концерт Impulse Orchestra. Музыкальное мероприятие станет трибьютом двум выдающимся композиторам — Эннио Морриконе и Нино Рота, чья музыка навсегда оставила след в мире кино и музыкального искусства. Организаторы включили в программу концерта симфонические обработки самых знаковых произведений авторов, которые перенесут слушателя в волшебный мир их неповторимых мелодий. Вечер будет наполнен страстью, драмой и красотой, а музыка будут переплетаться с магией кино.

Еще один повод прикоснуться к прекрасному — концерт «Музыка в Оранжерее. Bossa Nova» от команды «Русские музыкальные сезоны». Организаторы предлагают гостям 13 сентября переместится между временами года и оказаться снова в лете в окружении зеленых растений. Звуки мягкой боссановы напомнят о морском бризе и нежных волнах, наполняя пространство и погружая зрителей в атмосферу бразильской сказки.

Гольф-клуб «Петергоф» наполнит спортом эту неделю. На его базе 13 сентября пройдет Финал Кубка губернатора Санкт-Петербурга по гольфу. В рамках состязания также запланированы мастер-класс от ведущих тренеров клуба и мини-турнир по паттингу, стратегическая сессия на тему: «Спортивный бизнес: по любви или ради денег?». По завершении соревнования состоится церемония награждения. Вечер наполнят красками выступление кавер-группы, активности от партнеров гольф-клуба, а также диджей-сет.

Городской фестиваль «Время семьи — 2025», организованный Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения, пройдет 13 сентября на территории Юсуповского дворца. Организаторы предлагают петербуржцам и гостям города укрепить семейные связи и создать новые традиции. На территории фестиваля будут работать интерактивные зоны по различным тематикам: научные и творческие мастер-классы, профориентационная и спортивная площадки, лекторий для родителей и яркий концерт.

Фото: предоставленно организаторами Элени Лидия Стамеллу

Легендарным греческим композиторам Микису Теодоракису и Маносу Хадзидакису 13 сентября посвятят музыкальный вечер в Музее Фаберже. Мероприятие состоится при поддержке Генерального консульства Греции. Микис Теодоракис работал с разными жанрами — от классических симфоний и опер до мировых хитов. Именно ему мы благодарны за знаменитую «Сиртаки» к фильму «Грек Зорба» (1964). Музыка композитора пронизана темами свободы и человеческого достоинства, она нашла отклик в сердцах слушателей по всему миру. Ей противопоставлено творчество Маноса Хадзидакиса. Его музыка наполнена лирической нежностью. Его изысканные мелодии передают национальный колорит Греции и очарование ее повседневной жизни. Их музыка прозвучит в исполнении выдающийся греческой певицы Элени Лидии Стамеллу.

Центральная идея фестиваля по-прежнему заключается в создании сообщества семей, где соберутся студенты, школьники и их родители, а также все желающие провести день в атмосфере совместного творчества и развития.

Театр музыкальной комедии 13 сентября покажет спектакль «Белый. Петербург». История разворачивается в России в 1905 году. Создатели постановки подняли в ней вопросы исторического развития Российской империи на примере взаимоотношений одной семьи. Отец с сыном конфликтуют, параллельно происходят любовные перипетии, а также противостояние человека и общества со сложившимися законами. Оригинальную музыку к спектаклю создал заслуженный деятель искусств РФ, композитор Георгий Фиртич.

Фото: amadeusconcerts Шоу «Бах vs Бетховен»

Петербуржцы и гости города 14 сентября смогут услышать и увидеть шоу «Бах vs. Бетховен» под сводами Петрикирхе. Наследие Баха сформировало и определило судьбу музыки на столетия вперед, а орган был его главным инструментом в космическом диалоге со вселенной. Что касается Бетховена, то его гений и энергия всколыхнули XIX век. Именно он поднял фортепианную музыку на величайшую высоту. Но что сильнее по восприятию? Решение за вами. Помочь в этом непростом выборе помогут ведущие музыканты Петербурга, а также приглашенные солисты Мариинского театра и Филармонии. В общем, это тот самый случай, когда мы взметнемся выше облаков…

