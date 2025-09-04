«Молот» начал сезон с победы

Хоккеисты пермского «Молота» стартовали в чемпионате ВХЛ с гостевой победы над ХК «Южный Урал» (Орск) - 4:2. В первом периоде гости дважды удачно использовали численное преимущество после удалений у соперника. Во втором периоде на шайбу, забитую соперником. пермяки ответили двумя. Третий период прошел в упорной борьбе и принес успех подопечным Альберта Мальгина. Голы в составе «Молота» забили: Валерий Поляков, Игорь Зенчиков, Егор Колесников и Руслан Галимзянов.

Следующий матч для пермской команды состоится 6 сентября, в Магнитогорске.