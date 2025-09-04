Египетская сила

Новая египетская авиакомпания Sky Vision Airlines в сентябре начнет полеты из Перми в Шарм-эль-Шейх. Организация, основанная в 2022 году, станет третьим перевозчиком по этому направлению пос­ле AlMasria Universal Airlines и Air Cairo. Согласно расписанию пермского аэропорта, Sky Vision Airlines с 20 сентября по 23 октября совершит из столицы Прикамья в Египет по четыре вылета и прилета. Экс­перты говорят, что заход новой авиакомпании связан с выросшим спросом на египетском направлении. Отмечается, что стоимость туров в Турцию в этом сезоне выше, чем в Египет.



Из Перми в Египет начнет летать новая частная авиакомпания Sky Vision Airlines. Согласно расписанию международного аэропорта Пермь, рейсы в Шарм-эль-Шейх значатся с 20 сентября по 23 октября. За это время компания совершит по четыре вылета и прилета в египетский город-курорт. Полеты запланированы на Boeing 737.

Сейчас из пермского аэропорта прямые рейсы в Египет совершаются в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. В Шарм-эль-Шейх воздушные судна отправляют египетские AlMasria и Air Cairo. С 9 октября туда начнет летать еще авиакомпания «Россия», а с ноября — Ural Airlines. В Хургаду летают AlMasria и «Россия».

О приходе в Россию новой чартерной египетской авиакомпании сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) в начале августа. По заказу тур­операторов PEGAS Touristik и Coral Travel в конце августа — начале сентября из Москвы и еще семи городов в Шарм-эль-Шейх начала летать египетская Sky Vision Airlines. Полетные программы запланированы из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Омска, Тюмени и Уфы. Первыми городами, из которых начались полеты Sky Vision Airlines в Египет, стали Тюмень и Москва. Рейсы египетского авиаперевозчика из Тюмени стартовали 28 августа, а 29 августа — из столичного Шереметьево.

Как пояснили «Вестнику АТОР» в PEGAS Touristik и Coral Travel, привлечение Sky Vision связано с планами расширения уже существующих и запуска новых полетных программ на фоне высокого спроса на туры в Египет. «По сравнению с предыдущим сезоном планируется увеличение полетной программы в Египет на зимний период 2025/26 на 25–30%. Во многом этот рост произойдет благодаря привлечению Sky Vision Airlines»,— заметили в PEGAS Touristik.

По словам руководителя службы по связям с общественностью Coral Travel Марины Макаровой, Египет находится на втором месте по объему продаж на летний период, это направление — фаворит зимнего сезона. Полетная программа Coral Travel в Египет расширяется на фоне высокого спроса в эту страну.

Sky Vision Airlines — частная египетская компания, базирующаяся в Каире. Основана в декабре 2022 года, а с 2023-го начала коммерческие перевозки. Сейчас перевозчик занимается регулярными и чартерными рейсами из основных аэропортов Египта. На сайте компании указано, что ключевой хаб перевозчика — Шарм-эль-Шейх. Флот Sky Vision Airlines состоит из шести самолетов, включая четыре Airbus A320-200 и два Airbus A321-200, со средним возрастом 20,4 года (при этом из Перми компания будет отправлять не Airbus, а Boeing).

По данным АТОР, в ТОП-10 направлений сентября первое место заняла Турция с долей в продажах туров 40,2% (в сентябре 2024-го — 40,8%), второе — Египет (сентябрь 2025-го — 17,7%, сентябрь 2024-го — 13,8%), третье — Россия (сентябрь 2025-го — 9,6%, сентябрь 2024-го — 20%).

Директор турагентства «Бутик путешествий» Ольга Швецова отмечает рост спроса на отдых в Египте в этом году. По словам собеседника, стоимость туров в Турцию нынче выше, чем в Египет. Несмотря на это, Турция по количеству поездок по-прежнему лидирует. Осенью, зимой и весной ситуация изменится в пользу Египта. К тому же в зимний период будут актуальны поездки в Таиланд и Вьетнам. Число туров в Турцию традиционно вырастет в следующий летний сезон, обращает внимание госпожа Швецова. В то же время, при выборе направления туристы порой мыслят стереотипно — в Египте летом слишком жарко. В действительности в обеих территориях температура летом порядка +40, но благодаря сухому климату в Турции она переносится легче.

По словам эксперта, появление новых авиаперевозчиков всегда означает усиление конкуренции, что позитивно влияет на туристическую отрасль. «Снижается цена для потребителей, увеличивается количество рейсов на определенных направлениях, и люди получают больше выбора. И здесь уже идет борьба между туроператорами или авиакомпаниями, кто формирует спрос»,— резюмирует Ольга Швецова.

Директор турфирмы «Пять сезонов» Ольга Слухова связывает заход новой авиакомпании на перевозки в Египет с выросшим спросом на этом направлении. Собеседник тоже обращает внимание на более низкую стоимость поездок в Египет по сравнению с Турцией, связывая это с более выгодными ценами египетских поставщиков в сравнении с конкурирующей стороной. Руководитель «Пяти сезонов» прогнозирует стойкий спрос на турпоездки в Египет, что связано с погодным сезоном. Если сейчас в Турции хорошая погода для отдыха, то к концу октября она станет ухудшаться, в отличие от Египта.

Евгения Ахмедова