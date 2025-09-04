Девелопер причалил к Буксирной

В Прикамье может появиться второй индустриальный парк от инвесторов из соседнего региона. Его планирует построить бизнесмен из Екатеринбурга Денис Ремезов, который развивает в соседнем регионе крупный частный индустриальный парк. В Перми господин Ремезов зарегистрировал ООО «Промпарк на Буксирной». По данным знакомых с ситуацией источников, компания планирует построить объект на территории особой экономической зоны «Пермь». Эксперты отмечают, что в Перми есть проблемы с производственными площадками, а построенный на территории города объект даст его резидентам ряд преимуществ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Промпарк на Буксирной» зарегистрировано 2 сентября. По данным «СПАРК-Интерфакс», у компании с уставным капиталом 10 тыс. руб. директором и единственным бенефициаром является предприниматель из Екатеринбурга Денис Ремезов. Место регистрации — ул. Буксирная, 4. Площадка по этому адресу является частью территории особой экономической зоны «Пермь» и включает в себя несколько земельных участков, в том числе территорию ООО «Пермская судоверфь» (ранее судозавод «Кама»). Последнее является резидентом ОЭЗ. В прошлом году подконтрольный региональным властям фонд развития Пермского края пытался продать на торгах два участка площадью 5,78 и 14,01 га. Активы под реализацию промышленных проектов ФРПК пытался реализовать по начальной цене 82,3 и 203,76 млн руб. В итоге торги были признаны несостоявшимися.

Связаться с господином Ремезовым не удалось, его телефон находился вне зоны действия сети. Знакомый с ситуацией источник пояснил, что над проектом команда предпринимателя работает около года. По его словам, речь идет о создании на территории особой экономической зоны индустриального парка. Также он отметил, что у будущего парка уже есть потенциальные участники. Других подробностей проекта он не сообщил. В ФРПК ситуацию оперативно не прокомментировали.

В Екатеринбурге Денис Ремезов развивает собственный индустриальный парк «Про-Бизнес-Парк» и занимает должность директора одноименной управляющей компании. Общая площадь индустриального парка составляет 174 га. Согласно данным сайта управляющей компании, сейчас на территории работают более двадцати резидентов. Выручка от продажи «Про-Бизнес-Парк» в прошлом году составила 353,4 млн руб., чистая прибыль — 20,883 млн руб. Чистые активы общества оцениваются в 331,14 млн руб. Работа индустриального парка идет в нескольких форматах: продажа земельных участков промышленного назначения, проектирование и строительство производств под ключ, а также продажа промышленно-складских площадей.

В Прикамье на данный момент работают технопарк Morion Digital, а также индустриальный парк «Култаево». Также планируется строительство технопарка в межвузовском кампусе «Парма». В прошлом году было объявлено, что застройщик из Екатеринбурга «Синергия» построит индустриально-логистический парк «Дружба. Пермь» на земельных участках общей площадью 36 га. Инвестиции в проект составят 2,4 млрд руб., начало работы объекта — 2027–2028 годы. Индустриальный парк на территории бывшей муниципальной автобазы (ул. Энергетиков, 50) планировали построить и краевые власти. Для реализации этого проекта была создана краевая управляющая компания, но в итоге от этой идеи было решено отказаться. Имущественный комплекс бывшей автобазы был выставлен на продажу. Его выкупило ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» Сергея Поздеева за 275,2 млн руб. После этого прорабатывался проект создания индустриального парка площадью 65 га на площадке бывшего завода «Бератон» в Березниках. В декабре 2023 года проект было решено заморозить, поскольку, по данным источников, одного из потенциальных якорных резидентов не устроила территория бывшего предприятия.

Вице-президент «Опоры России», директор ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Дмитрий Пищальников говорит, что объем инвестиций в проект, не зная его параметров, оценить сложно. «Но сейчас дорого все: и металл, и бетон, и другие материалы, и кредитно-денежная политика ограничивает инвестиционную активность,— отмечает он.— В этих условиях приятно, что к нам в регион идут серьезные частные инвесторы с серьезными проектами. Думаю, без поддержки краевых властей тут не обходится. Судя по всему, здания будут построены по современным технологиям, в том числе и в плане энергоэффективности и создания комфортных условий труда». Экс­перт отмечает, что в Перми есть дефицит производственных площадок, поэтому строительство индустриального парка на территории краевого центра он может только приветствовать. «В городе работать лучше из-за доступности коммуникаций и близости трудовых ресурсов»,— пояснил господин Пищальников.

Основатель компании «Технопарк Пермь» Евгений Протопопов говорит, что цены на различные ресурсы могут быть разными, но, как правило, стоимость земли в таких проектах составляет около 20%, еще по 40% приходится на инфраструктуру и непосредственно здания. «Думаю, что с наполняемостью парка как арендаторами, так и покупателями проблем быть не должно, поскольку работа в ОЭЗ дает ряд серьезных преимуществ».

Дмитрий Астахов