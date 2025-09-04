Эксперты подсчитали, сколько петербургские бизнесмены вкладывают в брендинг

Большинство предпринимателей из Санкт-Петербурга уже вкладывается в брендинг или планируют заняться этим в ближайшем будущем. При этом свыше половины бизнесменов считают, что повысить узнаваемость легче в онлайне. Такими данными по итогам опроса более 1,2 тыс. петербуржцев, ведущих свое дело в ритейле, с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса «Яндекс Маркет».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно исследованию, больше половины респондентов (56%) уверены, что бренд напрямую влияет на продажи. Они отмечают, что успешная марка помогает выделиться среди конкурентов (42%), сформировать стиль, с которым себя ассоциируют потребители (43%), и мотивирует их совершать повторные покупки (35%).

В то же время, по мнению продавцов, покупатели прежде всего обращают внимание на бренд в интернете. Так, почти половина опрошенных уверена, что покупатели чаще смотрят на производителя, когда приобретают что-то онлайн. Больше всего это важно в категориях «электроника» (45%), «красота и здоровье» (22%), «товары для спорта и отдыха» (17%).

На фоне такой востребованности среди покупателей предприниматели активнее работают над брендингом. В девяти из десяти случаев они уже вкладываются в бренд или планируют сделать это в скором времени. Почти 60% активно развивают марку, а еще четверть только начинают работу. Больше всего респонденты вкладываются в логотипы и фирменный стиль (47%), оформление витрин на маркетплейсах (20%) и создание карточек товара (18%). Не менее важным считают и продвижение: бюджеты выделяют на соцсети и рекламные инструменты на маркетплейсах.

Потратить на развитие бренда от 70 до 150 тыс. рублей в ближайшие шесть месяцев, отмечается в исследовании, планирует большинство опрошенных бизнесменов. Четверть готова выделить от 150 до 300 тыс., 20% — от 30 до 70 тыс., а 7% — более 300 тыс. рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что согласно другому исследованию, более половины предпринимателей из Санкт-Петербурга (61%) уже подняли или собираются повысить стоимость своих товаров и услуг из-за роста затрат на рекламу.

Андрей Цедрик