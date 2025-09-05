Расплата за наличные

В Санкт-Петербурге суд приговорил к длительному сроку участника произошедшего в 2007 году громкого вооруженного нападения на автомобиль, перевозивший принадлежащие бизнесмену 30 млн рублей наличными. Тогда бандиты расстреляли на Синопской набережной иномарку, в которой находились водитель и его охрана, включая сотрудника милиции. Однако боевиков встретил ответный огонь, унесший жизнь одного из разбойников. Задержанный в 2020 году в аэропорту Пулково с паспортом на чужое имя член банды Владимир Михарев получил 13 лет в колонии особого режима.

В четверг пресс-служба петербургской прокуратуры сообщила, что с учетом позиции государственного обвинения ранее судимый Владимир Михарев был приговорен по совокупности к 13 годам лишения свободы. Смольнинский районный суд признал его виновным в разбое, совершенном в 2007 году группой лиц по предварительному сговору с применением оружия в целях завладения имуществом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Суд также назначил ему штраф в размере 500 тыс. рублей. Отбывать наказание подсудимый будет в колонии особого режима.

В материалах дела сказано, что фигурант вместе с погибшим в перестрелке Тимуром Бичоевым узнал о перевозке 30 млн рублей, принадлежавших местному предпринимателю Александру Таратину.

Преступники, как установило следствие, получили информацию о времени и маршрутах инкассаторов и разработали план нападения. Так, Михарев по поддельному российскому паспорту приобрел ГАЗ 33021, ВАЗ 2109 и ВАЗ 21013, которые, по замыслу, должны были заблокировать машину с деньгами.

Согласно оперативным данным, днем 3 мая 2007 года. Бичоев, находясь за рулем «Газели», специально столкнулся с Ford Focus на проезжей части Синопской набережной, расположенной у Большеохтинского моста, а Михарев и неустановленный соучастник, управляя «копейкой», умышленно врезались в Toyota Corolla, которая сопровождала первую иномарку.

После этого боевики, используя автомат «Калашникова» и переделанный нарезной пистолет ИЖ-78, а также самодельный револьвер, начали стрелять по попавшими в засаду автомобилям, но получили огневой отпор.

Находившиеся в «Тойоте» среди охранников сотрудник милиции ранил Тимура Бичоева из табельного «Макарова». В это время водитель «Форда», в котором находились 30 млн рублей, сумел покинуть место перестрелки. «В результате оказанного сопротивления одному из нападавших были причинены два огнестрельных ранения, в связи с чем соучастники скрылись с места происшествия, не реализовав свой умысел, направленный на убийство потерпевших и хищение денежных средств»,— говорится в обвинительном заключении.

В начале сентября 2020 года на тот момент 45-летний Михарев был задержан полицейскими в аэропорту Пулково с паспортом на имя другого человека. Фигурант находился в международном розыске по этому делу и заочно был заключен под стражу. В отношении Тимура Бичоева уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.

