Борис Эбзеев: Высший рейтинг нефинансовой отчетности — подтверждение открытости и ответственности компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»



Рейтинговое агентство AK&M присвоило компаниям «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» высший рейтинг нефинансовой отчетности – RESG 1. Это означает, что отчетность энергокомпаний по итогам 2024 года признана образцовой с точки зрения полноты и прозрачности раскрытия информации об устойчивом развитии.

По результатам оценки отчет обе компании набрали по 100,4 балла, что соответствует высшему уровню рейтинга (от 85 до 106,4 баллов) и превышает прошлогодний результат.

Главная тема отчета «Россети Центр» – «Энергетика больших данных». В документе подробно раскрыты усилия компании по цифровой трансформации, внедрению интеллектуальных технологий в производство и управление, обеспечению надежности электроснабжения и развитию социальной и экологической ответственности.

Отчет «Россети Центр и Приволжье» содержит исчерпывающую информацию о производственных, социальных и экологических аспектах деятельности компании. В этом году были внесены изменения в структуру отчета, расширены разделы, посвященные промышленной безопасности и охраны труда, объединены в один раздел все вопросы цифровой трансформации. Важное место отведено описанию и оценке рисков, способных повлиять на деятельность электросетевого комплекса.

Как важное достоинство документов агентство AK&M отметило наличие не только отчетных данных, но и плановых ориентиров, свидетельствующих об устойчивости стратегии компаний.

«Подтверждение высшего рейтинга отчетности ESG — это признание системной работы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в области устойчивого развития. Мы понимаем свою ответственность перед жителями и промышленными предприятиями регионов и делаем ставку на цифровизацию, экологичность и прозрачность. Важно не только фиксировать достигнутые результаты, но и задавать вектор на будущее, сохраняя устойчивое развитие компании и энергетической отрасли в целом», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.