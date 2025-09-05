Клиникам нужны медсестры, а не врачи

Дефицит медперсонала вызван не нехваткой специалистов, а общим несовпадением спроса и предложения в этом сегменте рынка труда, следует из совместного исследования рекрутинговой платформы SuperJob, компании «Ингосстрах» и ряда частных клиник.

В исследовании отмечается, что медицина входит в топ-7 отраслей с наиболее высокой потребностью в персонале (после промышленности, строительства, логистики, ритейла, сферы товаров народного потребления и IT). В то же время число вакансий в секторе платной медицины за последний год не изменилось, притом что в целом стремящихся найти работу в сфере здравоохранения стало больше (количество резюме увеличилось за этот период на 12%).

За последний год зарплатные предложения в медицинской сфере в зависимости от специальности, по данным исследования, выросли на 6–11% (при инфляции в РФ на уровне 9%). Отметим, что Росстат ранее сообщал, что в т2024 году зарплата врачей скорой медицинской помощи в РФ выросла в среднем на 12%, среднего медицинского персонала — на 14%. Этот рост, впрочем, отчасти вынужденный — его поддерживает установленная президентским указом необходимость соблюдать соотношение зарплаты врачей и медсестер и средней оплаты труда в регионе.

Среди наиболее востребованных позиций на рынке — врачи-терапевты, фельдшеры и медицинские сестры. Общий дефицит специалистов в системе государственного здравоохранения составлял 23,3 тыс. врачей и 63,5 тыс. человек среднего медицинского персонала.

При этом, как следует из результатов исследования, в секторе частных клиник запросы на специалистов зачастую не совпадают с предложением рабочей силы. Так, значительная часть вакансий (45%) рассчитана на соискателей с небольшим опытом работы, что отражает спрос на младший и средний медицинский персонал. Однако доля соответствующих резюме в их общем количестве составляет только 4%. Еще 43% вакансий рассчитаны на соискателей с опытом работы в пределах от одного до трех лет — однако и в этом сегменте доля подходящих резюме равна лишь 4%. Более или менее сбалансированными спрос и предложение выглядят в категории «три-шесть лет опыта» — 11% вакансий и 13% резюме. Далее по мере увеличения количества отработанных медиками лет доля вакансий для них падает, а резюме — растет. В категории «стаж шесть лет и более» доля вакансий составляет лишь 1% от их общего числа, а доля резюме — 79%.

Анастасия Мануйлова