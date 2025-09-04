В Курской области при атаке беспилотника ВСУ ранен местный житель

В Рыльском районе Курской области ранен мужчина в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его данным, удар был нанесен между деревней Обеста и селом Локоть. Пострадал 58-летний мужчина.

Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».