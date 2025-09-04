ФК «Урал» сыграл вничью со «Спартаком» из Костромы

Футбольный клуб «Урал» и «Спартак» (Кострома) сыграли вничью в рамках восьмого тура Первой лиги Pari. Матч прошел в поселке Караваево (Костромская область) и закончился со счетом 1:1 (0:1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В первом тайме гол забил нападающий «Урала» Мартин Секулич. Во втором тайме полузащитник «Спартака» Дмитрий Садов сравнял счет с пенальти.

ФК «Урал» в результате набрал 19 очков и пока сохранил лидерство в турнирной таблице.

В девятом туре ФК «Урал» сыграет 8 сентября в Екатеринбурге с «Нефтехимиком».

Николай Яблонский