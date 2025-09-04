За неделю до смерти Джорджо Армани Financial Times опубликовала его ставшее последним интервью, приуроченное к 50-летию его модного дома, и слова, сказанные о нем друзьями и поклонниками. “Ъ” предлагает ознакомиться с некоторыми из них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модельер Джорджо Армани

Фото: Antonio Calanni / AP Модельер Джорджо Армани

Фото: Antonio Calanni / AP

Пол Смит, дизайнер

Фото: Andrew Winning / Reuters

Господин Армани произвел революцию в пошиве одежды для мужчин и женщин, начиная с 1980-х годов. Его формы, ткани, цвета и крой были совершенно новыми, а преемственность — безупречной. То, что он сумел сохранить Armani частной независимой компанией,— исключительное достижение и служит настоящим источником вдохновения лично для меня. И он всегда был «практиком».

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Рене Зеллвегер, актриса

Джорджо Армани — синоним классической элегантности. Его видение давно стало непреходящим золотым стандартом, как и его щедрость духа и дружелюбие. И мне несказанно повезло прочувствовать магию и вдохновение господина Армани в праздновании памятных вех в жизни.

Джон Крейг, актер

Фото: Etienne Laurent / Reuters

На протяжении 50 лет Джорджо Армани был настоящим гигантом в мире моды. Нестареющий стиль господина Армани гарантирует, что его творения будут жить вечно.

Донателла Версаче, модельер

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Джанни и я необыкновенно уважали господина Армани. Мы всегда восхищались тем, как он строил свой бизнес, ясностью его видения, его успехом. Когда Джанни умер, господин Армани необыкновенным образом поддержал меня лично, и я буду вечно благодарна ему за это. Он мировая икона элегантности и класса, он воплощает значение слова «джентльмен».

Ричард Гир, актер

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

До съемок «Американского жиголо» у меня и настоящего костюма-то не было. Вероятно, он научил весь мужской мир радости ношения прекрасного костюма.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Николай Зубов