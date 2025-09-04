«Он воплощает значение слова "джентльмен"»
Что говорили о Джорджо Армани его друзья
За неделю до смерти Джорджо Армани Financial Times опубликовала его ставшее последним интервью, приуроченное к 50-летию его модного дома, и слова, сказанные о нем друзьями и поклонниками. “Ъ” предлагает ознакомиться с некоторыми из них.
Модельер Джорджо Армани
Фото: Antonio Calanni / AP
Пол Смит, дизайнер
Господин Армани произвел революцию в пошиве одежды для мужчин и женщин, начиная с 1980-х годов. Его формы, ткани, цвета и крой были совершенно новыми, а преемственность — безупречной. То, что он сумел сохранить Armani частной независимой компанией,— исключительное достижение и служит настоящим источником вдохновения лично для меня. И он всегда был «практиком».
Рене Зеллвегер, актриса
Джорджо Армани — синоним классической элегантности. Его видение давно стало непреходящим золотым стандартом, как и его щедрость духа и дружелюбие. И мне несказанно повезло прочувствовать магию и вдохновение господина Армани в праздновании памятных вех в жизни.
Джон Крейг, актер
На протяжении 50 лет Джорджо Армани был настоящим гигантом в мире моды. Нестареющий стиль господина Армани гарантирует, что его творения будут жить вечно.
Донателла Версаче, модельер
Джанни и я необыкновенно уважали господина Армани. Мы всегда восхищались тем, как он строил свой бизнес, ясностью его видения, его успехом. Когда Джанни умер, господин Армани необыкновенным образом поддержал меня лично, и я буду вечно благодарна ему за это. Он мировая икона элегантности и класса, он воплощает значение слова «джентльмен».
Ричард Гир, актер
До съемок «Американского жиголо» у меня и настоящего костюма-то не было. Вероятно, он научил весь мужской мир радости ношения прекрасного костюма.