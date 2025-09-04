Студенту-фармацевту дали 25 лет колонии за подготовку подрыва газопроводов

Во 2-м Западном окружном военном суде вынесли приговор студенту-фармацевту Георгию Воронкову. Ему назначили 25 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме. Кроме того, суд назначил фигуранту ограничение на 1,5 года, запрет администрировать сайты на 3 года и штраф 800 тыс. руб., передает ТАСС.

Студента признали виновным в подготовке к диверсии, диверсионной деятельности и госизмене. По версии следствия, молодой человек связался с террористической националистической организацией. Для нее он записывал пропагандистские ролики в поддержку ГУР Украины.

Позже фигуранту поручили взорвать два газопровода в Воронеже. Воронкова задержали в сентябре 2022 года в момент, когда он доставал компоненты взрывчатки из тайника.

Георгий Воронков признал вину в госизмене и в том, что сотрудничал с куратором. Также он заявил, что «учился обращаться с взрывчатыми и отравляющими веществами». В то же время осужденный не стал раскаиваться. «Я ничего не сделал, в чем мне раскаиваться?»,— сказал он.

Никита Черненко