Белгородское «Самаринское» выплатит 48,5 млн дивидендов за 2024 год

Общее собрание акционеров белгородского независимого производителя молока АО «Самаринское» приняло решение о выплате дивидендов за 2024 год. Общая сумма составила 48,5 млн руб., об этом стало известно из опубликованного решения органа.

По обыкновенным акциям будет выплачено 100 руб. на одну ценную бумагу. Форма выплаты — денежная. Дивиденды было решено выплатить из чистой прибыли прошлого года — 865,5 млн руб. Оставшиеся 817 млн руб. решено направить на развитие производства.

По данным Rusprofile, АО «Самаринское» зарегистрировано в Белгородской области в 2002 году. Основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Гендиректор Виктор Ковалев. Выручка компании в 2024 году составила 3,1 млрд руб. (2,6 млрд руб. годом ранее), чистая прибыль — 865,5 млн руб. (473,8 млн руб.).

В 2020 году АО «Самаринское» сообщило о планах построить в Красногвардейском районе комплекс на 1,8 тыс. голов за 1,3 млрд руб.