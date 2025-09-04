Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославле закроют въезд на Советскую площадь из-за ярмарки

В Ярославле будет прекращено движение транспортных средств на Советской площади в связи с проведением межрегиональной агропромышленной выставки-ярмарки «ЯрАгро-2025». Соответствующий приказ подписал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Олег Виноградов.

Фото: Правительство Ярославской области

Ограничения будут действовать 20 сентября с 7:00 до 19:00 на участках улиц Кирова, Нахимсона, Советской площади, площади Челюскинцев.

Схема расстановки временных дорожных знаков для ограничения (прекращения) движения ТС 20.09.2025

Фото: Приложение к приказу

Схема расстановки временных дорожных знаков для ограничения (прекращения) движения ТС 20.09.2025

Выставка «ЯрАгро» — ежегодное событие. На ней свою продукцию и технику представляют сельхозпроизводители, в том числе фермеры и ремесленники.

Алла Чижова

