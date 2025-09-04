В Ярославле закроют въезд на Советскую площадь из-за ярмарки

В Ярославле будет прекращено движение транспортных средств на Советской площади в связи с проведением межрегиональной агропромышленной выставки-ярмарки «ЯрАгро-2025». Соответствующий приказ подписал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Олег Виноградов.

Фото: Правительство Ярославской области

Ограничения будут действовать 20 сентября с 7:00 до 19:00 на участках улиц Кирова, Нахимсона, Советской площади, площади Челюскинцев.

Схема расстановки временных дорожных знаков для ограничения (прекращения) движения ТС 20.09.2025

Схема расстановки временных дорожных знаков для ограничения (прекращения) движения ТС 20.09.2025

Фото: Приложение к приказу

Фото: Приложение к приказу

Выставка «ЯрАгро» — ежегодное событие. На ней свою продукцию и технику представляют сельхозпроизводители, в том числе фермеры и ремесленники.

Алла Чижова