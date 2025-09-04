«Западные войска останутся дома»

Конкретики по-прежнему нет: в Париже завершилось очередное заседание «коалиции желающих». По окончании переговоров европейские лидеры провели телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президент США уклонился от прямого ответа на вопрос по гарантиям безопасности для Украины после завершения боевых действий. Глава Белого дома обещал определиться в течение некоторого времени. Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил, что рассчитывает на серьезное укрепление украинской армии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Киев начнет получать больше разных видов западных вооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Заседание «коалиции желающих» предсказуемо завершилось без значимого результата. Согласия по главному вопросу размещения западных войск на территории Украины как не было, так и нет. Теоретически к этому готовы многие, аж 26 стран, как заявил Эмманюэль Макрон. Но для начала должен наступить мир, а его нет. Нерешенным остается вопрос и с гарантиями безопасности. Зато есть намерение европейских стран поставлять украинскому союзнику ракеты большей дальности. На лидерство в этом вопросе претендует Германия. Правда, конкретики на этот счет также немного.

Впервые в высоком собрании в Елисейском дворце принимал участие спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф, однако, как сообщается, он не досидел до конца мероприятия, по какой причине, непонятно. Собственно, главное — это позиция президента Соединенных Штатов, который продолжает говорить загадками. В частности, он требует от партнеров для начала прекратить закупать российские энергоресурсы, что на сегодня практически невозможно. Похоже, он опять взял пазу.

Впрочем, можно рискнуть предположить, что определенная ясность все-таки стала прорисовываться. Общий смысл в том, что поставки вооружений Киеву наладят через частные фирмы, с подписанием соответствующих контрактов. Это означает, что исчезнет зависимость от капризов политиков: только бизнес, и ничего больше. Товар — деньги — товар. Подробности при этом засекретят. Америка продавец, формально ни за что не платит, а только производит. Плюс разведданные и связь — это вклад Соединенных Штатов. Конечно, пока это всего лишь версия, но очень уж похожая на правду.

Владимир Зеленский впервые дал понять, что согласен на так называемый корейский сценарий, раньше он это категорически отвергал. То есть речь идет о замораживании боевых действий по линии соприкосновения. Полностью повторить такую модель не получится — все-таки речь идет о разных странах и континентах, а также менталитете. Тем не менее похоже, что указанные выше бесперебойные поставки вооружений, подготовка военных кадров ВСУ, разведанные и материальное обеспечение — это и есть те самые гарантии безопасности. Западные войска останутся дома, но будут так сконцентрированы, чтобы прийти на помощь в случае возникновения серьезных проблем. То есть Россия теоретически вполне может получить на своих границах максимально милитаризированное государство с самым современным оснащением по типу Южной Кореи. При полном покровительстве Запада.

При этом нет понимания относительно главного — при каких условиях возможен мир, перемирие или даже пауза. На сегодня такая формула полностью отсутствует.

Так что приходится повторяться: военный сценарий вновь выходит на первое место, что, собственно, косвенно подтвердил Дональд Трамп. Правда, пообещав, что рано или поздно, через какое-то время все точно закончится. Он знает как, и скоро мы тоже об этом узнаем. Но пока вот непонятно.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе