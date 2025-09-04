В Ульяновске кандидат в гордуму от «Новых людей» не дожил до выборов

В минувшую среду состоялись похороны кандидата в депутаты гордумы Ульяновска Андрея Жилина.

Он баллотировался в гордуму от партии «Новые люди» по Железнодорожному избирательному округу №1. Ему было 59 лет. Он был военным пенсионером (подполковник в отставке, в 1987 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище). Без отца остались двое родных детей и восемь приемных. Реготделение партии «Новые люди» оказало помощь семье умершего кандидата.

Как сообщили в партии «Новые люди», Андрей Жилин умер в воскресенье. Причиной смерти стал инсульт, связанный, возможно, и с переутомлением во время предвыборной компании.

Еще 4 августа у себя в Telegram-канале Андрей Жилин отмечал, что его зарегистрировали кандидатом в гордуму, и «впереди - реализация грандиозных планов по улучшению жизни земляков, благоустройству любимого города».

Андрей Васильев, Ульяновск