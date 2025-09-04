ПСБ нарастил объемы выдачи кредитных карт в Ярославской области почти на четверть

ПСБ в Ярославле отмечает значительный рост объемов выдачи кредитных карт жителям региона — всего с января 2025 года по настоящее время банк выпустил для новых и действующих клиентов порядка 5 000 карт. Это на 23% выше показателя прошлого года. Рост популярности продукта связан с привлекательными условиями и развитием дистанционных каналов обслуживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

Ключевым драйвером роста стала онлайн-выдача — доля кредитных карт, оформленных дистанционно через мобильное приложение и сайт ПСБ, достигла 20% от общего объема выдач против 13% годом ранее. Также увечился средний кредитный лимит и составил 90 400 рублей, что свидетельствует о росте доверия клинтов и о готовности банка предоставлять им более высокие лимиты в ответ на их возросшую платежную дисциплину.

Бесплатная кредитная карта ПСБ «180 дней без %»* позволяет оплачивать покупки по мере необходимости, а деньги за них возвращать в течение полугода. Чтобы не платить проценты, достаточно ежемесячно вносить небольшой платеж — 3% от суммы задолженности.

«Кредитная карта ПСБ — это не только запасной кошелек, она помогает экономить — бонусная программа позволяет вернуть до 1% от каждой покупки. При этом мы не ограничиваем размер кешбэка. Кроме того, владельцам карты открывается доступ к специальным предложениям от партнеров банка, их кешбэкам и скидкам»,— рассказал Максим Ярцев, заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Ярославского филиала ПСБ.

Кредитная карта ПСБ бесплатна навсегда, оформить ее можно в офисе ПСБ и онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке. Комиссии за оформление и обслуживание отсутствуют.

«Показатели 2025 года подтверждают тренд на цифровизацию и персонализацию финансовых услуг. Мы наблюдаем, что клиенты стали более осознанно подходить к выбору кредитной карты, ориентируясь на ее реальные бенефиты. Рост выдачи показывает, что удобство, скорость и безопасность оформления в несколько кликов становятся решающими факторами. Мы и дальше будем развивать это направление, предлагая еще более технологичные и персональные решения»,— резюмировал Максим Ярцев.

