Кандидат в гордуму Ульяновска заявил о нарушениях при досрочном голосовании

Кандидат в депутаты гордумы Ульяновска (самовыдвиженец) Антон Алымов заявил о первых выявленных, по его мнению, нарушениях при досрочном голосовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Досрочное голосование на выборах в гордуму Ульяновска (состоятся 14 сентября) стартовало в минувшую среду, 3 сентября.

Как сообщал «Ъ-Волга» господин Алымов, в первый день досрочного голосования на избирательном участке, расположенном в гимназии №59 (Заволжский избирательный округ №8), его наблюдатели обнаружили, что пришедшие избиратели заполняют заявления о досрочном голосовании в коридоре, вне помещения избирательных участков («что недопустимо»), в то же самое время в школе проходило родительское собрание, куда мимо заполняющих заявления избирателей проследовали кандидаты от «Единой России» с членами их команды. «При этом наблюдатели, находившиеся в помещении избирательной комиссии, не могли контролировать, кто из команды другого кандидата подходит к избирателям, что им говорит, что им объясняет. В коридор выходили и члены избиркома, которые тоже что-то объясняли избирателям»,— сказал Антон Алымов.

Кроме того, по словам кандидата, вечером 3 сентября, после закрытия участка, было обнаружено, что в одном из его помещений горит свет, «и там находились какие-то непонятные граждане», в то время как все бюллетени должны быть сложены в сейф и опечатаны, «а в помещении после закрытия УИКа никто не должен находиться». В связи с этим кандидат вызвал полицию. По его словам, прибывших сотрудников ДПС члены избиркома в помещение не допустили, потребовав прибытия полицейских более высокого ранга. После этого была вызвана следственно-оперативная группа, которая работала внутри помещения без участия заявителей. «После окончания осмотра письменного заявления с нас не брали, акт не составлялся, пояснений с нас тоже не потребовали. Сообщать о своих выводах нам, как заявителям, не стали, сославшись на то, что это закрытая информация»,— добавил кандидат.

Он также сообщил, что вечером в четверг по всем этим фактам его заявления переданы в областную избирательную комиссию.

Андрей Васильев, Ульяновск