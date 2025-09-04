Минобразование Прикамья рекомендует учителям отказаться от слов «толерантность» и «буллинг»

Министерство образования Пермского края порекомендовало учителям воздержаться от употребления слов «толерантность» и «буллинг» во время занятий. Об этом сообщили perm.aif.ru, в минобре данные подтвердили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В нескольких школах Прикамья на педсоветах перед 1 сентября огласили новые рекомендации от федерального минпросвещения по исключению из образовательного процесса терминов: «гендер», «буллинг», «толерантность» и «домашнее насилие». Они будут заменены на более понятные и нейтральные формулировки.

«С 1 сентября 2025 года меняются некоторые термины на более понятные и нейтральные формулировки, — сообщили perm.aif.ru в минобре. — «Толерантные отношения» — на «уважительные отношения»; «толерантность» — на «уважение», «дружба между народами»; «домашнее насилие и буллинг» — на «психологическое насилие, систематическое унижение чести и достоинства, издевательства, преследование»; «гендер», «гендерные особенности» — на «пол».

Данные рекомендации предусмотрены приказом № 704 Минпросвещения России от 9 октября 2024 года и распространяются на всех педагогов РФ.