По Президентскому мосту в Ульяновске самостоятельно двигался оторвавшийся прицеп

Утром 4 сентября водители транспортных средств, проезжавшие через Президентский мост в Ульяновске, сообщили, что по одной из полос моста в направлении, обратно потоку автомобилей, на большой скорости (около 90 км в час) под уклон движется крытый грузовой прицеп, оторвавшийся от автопоезда. Касаясь отбойника, прицеп высекал искры. В конечном итоге, по неофициальным данным, прицеп остановился самостоятельно, получив повреждения от столкновения с отбойником.

На запрос «Ъ-Волга» в УМВД РФ по Ульяновской области сообщили, что в 09:00 час на 190 км федеральной автодороги «Казань — Буинск — Ульяновск» (Президентский мост) у автомобиля MAN произошло отсоединение прицепа при неисправном сцепном устройстве. В результате ДТП прицеп получил механические повреждения, другие транспортные средства механических повреждений не получили. Прицеп помещен на специализированную стоянку, на водителя (мужчина, 1985 года рождения) составлены административные материалы по факту неисполнения требований по ОСАГО (ч.2 статьи 12.37 КоАП РФ, штраф — 800 руб.) и управления транспортным средством с заведомо неисправным сцепным устройством автопоезда (ч.2 статьи 12.5 КоАП РФ, штраф 500 руб.).

Андрей Васильев, Ульяновск