Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с нерасселением аварийного дома в Северной Осетии

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с нерасселением жильцов аварийного дома в селе Предгорное республики Северная Осетия – Алания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из обращения местной жительницы следует, что дом был построен в 1972 году в зоне грунтовой и сейсмической активности. Конструкция здания сильно деформирована: фундамент и межэтажные перекрытия разрушаются, в стенах образовались трещины. Несмотря на то, что дом признали аварийным еще в 2014 году, жильцов до сих пор не расселили.

Следователи инициировали по данному факту проверку, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует центральный аппарат ведомства.

Мария Хоперская

Новости компаний Все