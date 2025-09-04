Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с нерасселением аварийного дома в Северной Осетии

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с нерасселением жильцов аварийного дома в селе Предгорное республики Северная Осетия – Алания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Из обращения местной жительницы следует, что дом был построен в 1972 году в зоне грунтовой и сейсмической активности. Конструкция здания сильно деформирована: фундамент и межэтажные перекрытия разрушаются, в стенах образовались трещины. Несмотря на то, что дом признали аварийным еще в 2014 году, жильцов до сих пор не расселили.

Следователи инициировали по данному факту проверку, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует центральный аппарат ведомства.

Мария Хоперская