Греф: ЦБ РФ сделает все возможное, чтобы не допустить перехода в рецессию

Глава Сбербанка призвал учитывать весь набор макроэкономических параметров и вовремя корректировать политику

Важно вовремя выйти из периода управляемого охлаждения российской экономики, ЦБ РФ не должен допустить перехода в рецессию, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Важно выйти из этого периода управляемого охлаждения экономики, чтобы это не превратилось в стагнацию. Потом "заводить" экономику будет значительно сложнее, чем ее охлаждать. Поэтому мы много месяцев делимся своими опасениями тех макроэкономических параметров, которые банки получают раньше, чем регулятор, и они говорят о том, что сейчас нужно быть предельно внимательными и учитывать весь совокупный набор поступающих данных и вовремя корректировать политику. Будем надеяться, что ЦБ не допустит перехода в рецессию»,— сказал он.