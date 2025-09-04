Ким Чен Ын пообещал Си Цзиньпину поддержку в вопросах Тайваня, Тибета, Синьцзяна

Китай поможет КНДР с обеспечением стабильности и мира на Корейском полуострове. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну во время переговоров в Пекине, передает агентство «Синьхуа». Тот, в свою очередь, заверил, что КНДР будет поддерживать позицию Китая по вопросам Тайваня, Тибета и Синьцзяна.

Президент России Владимир Путин (второй слева), президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (третий слева), президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (четвертый справа), председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) и председатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (второй справа) во время парада в Пекине

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«В вопросе Корейского полуострова Китай всегда занимал объективную и беспристрастную позицию и готов продолжать укреплять координацию с КНДР, делая все возможное для поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове»,— передает «Синьхуа» слова Си Цзиньпина.

Со своей стороны Ким Чен Ын заверил своего визави, что КНДР «будет поддерживать позицию Китая по вопросам, затрагивающим основные интересы Китая, таким как вопросы Тайваня, Тибета и Синьцзяна», а также «в защите его государственного суверенитета и территориальной целостности».

Председатель КНДР Ким Чен Ын, в свою очередь, сказал китайскому коллеге, что организованные Пекином мероприятия в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне «привлекли внимание всего мира, продемонстрировав непоколебимую решимость Китая отстаивать мир во всем мире и подчеркнув значительный международный авторитет и влияние Китая», сообщает агентство.

Ким Чен Ын прибыл в Китай 2 сентября для посещения парада, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и победе Китая над милитаристской Японией. После мероприятия он провел двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

