Хозяин комнаты общежития в Ижевске пострадал при пожаре

В девятиэтажном общежитии блочного типа на улице Орджоникидзе в Ижевске сгорела комната, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Помещение находится на шестом этаже. Пожар начался 4 сентября около 06:00 местного времени. Его площадь составила 15 кв. м.

«К сожалению, хозяин получил ожоги кисти и отравление продуктами горения. Его госпитализировали, после осмотра отпустили на амбулаторное лечение»,— рассказала дознаватель ведомства Татьяна Логинова. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.