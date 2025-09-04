В ящики набивают скидки

Перевозчики контейнеров в полувагонах просят закрепить скидку в размере 20,7%, поддерживающую такую транспортировку, на десять лет. Они уверены, что спрос на услугу сохранится из-за преобладания импорта контейнеров над экспортом. Прецеденты предоставления скидки такой продолжительности есть, но пока вопрос о ее размере и сроке для контейнерных перевозчиков обсуждается.

Гендиректор «Фининвеста» Александр Кахидзе предложил ОАО РЖД зафиксировать скидку на вывоз контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока на станции Сибири на десять лет. Об этом он сообщил на сессии ВЭФ 4 сентября.

Скидка в размере 20,7% на внутренние и импортные перевозки контейнеров в полувагонах со станций Дальневосточной железной дороги была введена в 2022 году и далее продлевалась. Сейчас она действует до конца года, расширена на погранпереход Забайкальск. За три года доля перевозок контейнеров в полувагонах, изначально ничтожная, заметно выросла. В 2024 году, говорил в январе замгендиректора ОАО РЖД Михаил Глазков, было отправлено 406 поездов с контейнерами в полувагонах, что практически вдвое выше, чем в 2023 году, и сегодня «каждый второй поезд, который отправляется с Дальнего Востока, идет в полувагонах».

Александр Кахидзе развивает терминальную сеть, ориентированную на перевозки контейнеров в полувагонах, и 4 сентября запустил первую очередь ТЛЦ в Артеме мощностью 0,5 млн TEU. По завершении еще двух очередей мощность терминала составит 1 млн TEU. Стоимость проекта — 40,3 млрд руб.

«Скидку на полувагоны мы просим ОАО РЖД продлить на десять лет, до 2035 года, в соответствии со стратегией развития транспортного комплекса РФ,— заявил Александр Кахидзе.— Это залог будущего. Когда у нас контейнер приходит на другие порты, например на Северо-Запад, выручка остается за рубежом, а мы все-таки хотим, чтобы она оставалась в РФ. Когда он приходит на Дальний Восток, то, наверное, 90% выручки остается у российских контрагентов, будь то порты, будь то стивидоры, операторы терминалов, экспедиторы».

Господин Кахидзе уверен, что преобладание импорта контейнеров над экспортом сохранится. По его оценкам, в будущем на один экспортный контейнер будут приходиться четыре-пять импортных.

«Погрузка в полувагоны в последующие годы будет только нарастать, мы строим эту технологию на десятилетия»,— сказал он.

Гендиректор «Уголь-Транса» (один из крупнейших перевозчиков контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока после выгрузки угля) Хасан Зябиров поддерживает долгосрочную фиксацию скидки в условиях капиталоемких проектов по созданию инфраструктуры под обеспечение перевозки в полувагонах. «Это инфраструктурные деньги, это длинные деньги, они в один день не окупаются»,— сказал он.

Но операторы фитинговых платформ предлагают расширить скидку и на них. «Мы предлагаем посмотреть в сторону выравнивания тарифных условий для разных типов подвижного состава,— говорит первый заместитель гендиректора по стратегии и развитию ГК “Дело” Александр Иодчин.— Сейчас есть скидка на отправку полувагонов, для фитинговых платформ такая скидка не действует. Соответственно, если мы говорим о конкуренции, то здесь мы находимся в неравных условиях». В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что скидка формирует равные тарифные условия работы различных видов подвижного состава на Дальнем Востоке и «позволяет повысить эффективность использования железнодорожной инфраструктуры восточного полигона за счет сокращения порожнего пробега».

Замгендиректора монополии Ирина Магнушевская, с августа курирующая коммерческую деятельность ОАО РЖД в области грузоперевозок, рассказала, что вопрос скидки был рассмотрен. «Размер скидки обсуждается, и мы будем смотреть, чтобы все максимально были в одинаковых условиях,— сказала она,— при этом мы в рынке, но мы регулируемая монополия, поэтому решения по скидкам мы принимаем очень взвешенно». В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что сейчас идут обсуждения по срокам и размерам скидки.

Прецеденты предоставления столь долгосрочной скидки на железнодорожную транспортировку грузов есть. Так, в 2020 году ОАО РЖД дало десятилетнюю скидку на перевозку нефтепродуктов с НПЗ «Роснефти» и нефти на них (см. "Ъ" от 10 декабря 2020 года).

Наталья Скорлыгина, Владивосток