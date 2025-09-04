Трибьют Ильхаму Шакирову, музыка Людовико Эйнауди и фестиваль «Свияжская уха»

В парке им. Горького можно будет послушать песни Ильхама Шакирова в авторской аранжировке Yummy Music Band и в исполнении звезд татарской сцены. В баре «Соль» пройдет сольный концерт группы Pompeya. Мелодии композитора Людовико Эйнауди можно будет послушать в ДК Химиков. На фестивале народной культуры «Знаковое место» выступят исполнительница «Дышать» и фолк-группа «Taraxacum». Также в планах: новая выставка «Тау» в Галерее современного искусства, гастрономический фестиваль «Свияжская уха» и стендап Самвела Кафьяна. Подробнее — в афише «Ъ».



Какие спектакли посмотреть

5 сентября в парке им. Горького пройдет концерт в память о легендарном татарском певце Ильхаме Шакирове. Yummy Music Band под руководством Юрия Федорова выступит в расширенном симфоническом составе, а песни исполнят звезды татарской сцены Эльмира Калимуллина, Раяз Фасихов, Ильгиз Шайхразиев и другие. Также компанию на сцене им составит Государственный камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой. Начало в 18:30, вход свободный.

5 сентября в баре «Соль» пройдет большой сольный концерт московской инди-группы Pompeya. Коллектив исполнит как знакомые хиты с прошлых альбомов, так и новые с будущего альбома. Начало в 20:00. Билеты стоят 2100 руб. (6+)

6 сентября в клубе Reborn пройдет сольный концерт исполнительницы «Элли на маковом поле». Начало в 20:00, билеты стоят 2000 руб. (12+)

8 сентября оркестр молодёжного театра на Булаке представит новую программу «Рок-концерт № 2», собранную из хитов мирового рока. Оркестр исполнит культовые песни таких групп, как System of a down, Blink-182, Rammstein, а также хиты звёзд российской сцены. Начало концерта в 19:00, стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

9 сентября в ДК Химиков пройдет концерт саундтреков, написанных одним из самых известных композиторов — Людовико Эйнауди. Зрители смогут послушать мелодии из фильмов «1+1», «Долгая дорога на юг», «Номадленд» и других в окружении тысячи свечей. Начало в 19:00, билеты от 1200 руб. (12+)

Какие спектакли посмотреть

4 сентября в театре имени Камала пройдет показ спектакля «Пепел» по известной комедии японского драматурга, сценариста и режиссера Коки Митани «Академия смеха». Постановка показывает, какими могут быть последствия встречи Автора и Цензора, искусства и циркуляра, свободы фантазии и рамок дозволенного. Начало в 19:00, стоимость билетов — 1000 руб. (16+)

5 сентября на сцене ДК Химиков покажут постановку Казанского ТЮЗа — зрителей ждет комедия в стиле немого кино «Свадьба с генералом». По сюжету главный герой женится на дочери отставного коллежского регистратора Любочке и ставит условие — на их свадьбе пренепременно должен присутствовать настоящий генерал. Начало в 18:30, билеты от 450 руб. (12+)

5 и 6 сентября все желающие смогут посетить аудиоспектакль «9 этажей любви» — часовую пешеходную прогулку по набережной Казанки и Центру семьи «Казан». Зрители узнают историю артиста Сергея, который пытается реализоваться в профессии, заработать деньги для молодой семьи и наладить отношения с женой. Билеты — 1500 руб. (16+)

6 сентября в 11:00 в театре на Булаке покажут интерактивный спектакль для детей и их родителей «Тень, кит и удивительный переезд». История про переезд Илы и ее тётушки Наллы, в которой появятся говорящие звери, летающие рыбы, одна потерянная тень и один волшебный кит. Сказка учит не бояться новых мест, городов и событий, рассказывает про дружбу и про настоящее волшебство. Билет стоит 600 руб. (6+)

6 и 7 сентября в 19:00 Казанский ТЮЗ приглашает на показ иммерсивного спектакля «Легкий человек» по воспоминаниям о казанском периоде жизни Горького. Вместе с Алексеем Максимовичем и его соседом и товарищем Сашкой зрители прогуляются от Казанского театрального училища по историческому центру Казани, заглянут в большое сердце «легкого человека» и посетят музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина. Стоимость билета — 950 руб. (12+)

6 и 7 сентября в Особняке Демидова покажут спектакль «Горький оптимизм». С юности будущий писатель Максим Горький наблюдал несправедливость и верил, что перемены возможны, если человек осознает свою силу. Однажды с ним вступает в переписку рабочий Леонид Хинкулов, который берется развенчать романтическую наивность писателя. Через их диалог спектакль исследует, к чему может привести «горький оптимизм». Начало показов в 19:00, билеты — от 700 руб. (16+)

7 сентября на театральной площадке MON можно будет посмотреть спектакль «Дети и эти» по рассказам Григория Остера. Взрослые ведут себя как дети: ленятся, капризничают, хулиганят... Зато дети у них именно такие, о каких мечтают все на свете родители: серьёзные, ответственные, трудолюбивые... Семейный спектакль помогает взрослым и детям посмотреть на себя со стороны. Начало показов в 15:00 и 17:00, билеты — от 300 руб. (6+)

8 сентября в КСК «Уникс» покажут спектакль «Спасти рядового Гамлета» с участием Юрия Стоянова и Алисы Гребенщиковой. По сюжету гастролирующая труппа артистов прилетела в провинциальный городок играть спектакль «Гамлет» без артиста, исполняющего роль Гамлета. Каждый актёр придумывает, как спасти спектакль, потому что отменять нельзя — на кону гастрольный тур! По стечению обстоятельств соседом по номеру в гостинице оказывается известный народный артист. Начало в 19:00, билеты от 2000 руб. (18+)

Что смотреть в кино

С 4 сентября в прокат выходит российская комедия «Колбаса». Молодой избалованный мажор Глеб отправляется в деревню для оптимизации бизнес-процессов на умирающем колбасном заводе. Глеб стремится доказать своему отцу, что он способен быть эффективным топ-менеджером. Однако жители деревни во главе с директором завода объявляют ему настоящую войну. (16+)

Японский триллер «Выход 8» можно посмотреть в казанских кинотеатрах. Мужчина не может выйти из перехода метро, что начинает сводить его с ума. Единственная возможность выбраться — не упустить ни одной аномалии и найти выход № 8. (16+)

Российский фантастический фильм «Идентификация» продолжает идти в прокате. Леон приходит в себя в палате и обнаруживает, что ничего не помнит о своём прошлом — в его мозг имплантирован нейрочип. Пытаясь выяснить, кто и почему стёр его память, он понимает, что стал пешкой в чьей-то игре, где никому нельзя доверять, а под смертельной угрозой находятся жизни его близких. (12+)

Чем заняться еще

4 сентября в Галерее современного искусства откроется выставка «Тау» с работами художника-скульптора Альфиза Сабирова. В экспозицию вошло более 120 экспонатов: скульптура, графика, ювелирные изделия и ковры. Центральное место в творчестве художница занимает образ Мифической горы. Открытие выставки — в 16:00, вход на вернисаж свободный. Выставка будет работать до 5 октября, стоимость билетов — от 150 руб.

6 сентября в Казанском Кремле пройдет фестиваль народной культуры «Знаковое место». В программе: выступления народных коллективов, лекции и мастер-классы, театральная постановка «Гости аллеи», ярмарка, семейные интерактивные зоны и диджей-сеты. Хедлайнеры фестиваля — исполнительница «Дышать» и фолк-группа «Taraxacum». Событие будет проходить с 12:00 до 20:00, вход по бесплатной регистрации.

6 сентября в Свияжске пройдет гастрономический фестиваль «Свияжская уха». В программе: конкурс на лучшую уху, мастер-классы по приготовлению рыбных блюд, шествие по Свияжску с фольклорным коллективом «Красная горка», а также лекции и тематические экскурсии в музеях острова. На Рождественской площади московский Театр вкуса представит два интерактивных спектакля: «Деревенские истории, известные и не очень» и «Невероятные приключения и... в России». Начало в 12:00, единый билет с доступом на все экспозиции стоит 700 руб.

6 и 7 сентября в Казанском цирке покажут спектакль «Мирас / Наследие» — это рассказ о богатой культуре татарского народа через цирковое искусство. Зрителей ждут цирковые номера, спецэффекты, музыка и хореография. Стоимость билетов — от 1600 руб.

7 сентября в Stand Up Kazan состоится стендап-концерт Самвела Кафьяна — участника проекта Stand Up на ТНТ. Комик представит юмористическую программу со своими лучшими шутками. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

