По направлению Самара — Кисловодск будет курсировать новый регулярный поезд

Один раз в четыре дня будет курсировать новый регулярный поезд №227/228 Самара — Кисловодск. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Из Самары поезд будет отправляться в 22:46 (MSK+1) с 22 сентября. Из Кисловодска он пойдет в 01:25 с 25 сентября. Остановки предусмотрены в Сызрани, Пензе, Ростове-на-Дону, Армавире и других городах и населенных пунктах.

С января по август почти 10 тыс. пассажиров (+29% к аналогичному периоду прошлого года) совершили поездки по направлению Самара — Кисловодск.

Руфия Кутляева