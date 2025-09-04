Дуров ответил на пост Маска о происхождении слова slave и его связи со славянами

Создатель Telegram Павел Дуров отреагировал на пост американского бизнесмена Илона Маска, в котором нейросеть Grok описала происхождение слова «раб» (slave). Господин Дуров заявил, что оно происходит от старофранцузского слова, обозначающего одновременно и «раб» и «славянин», поскольку Западная Европа поработила множество славянских народов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создатель Telegram Павел Дуров

Фото: @durov Создатель Telegram Павел Дуров

Фото: @durov

«Слово "раб" происходит от старофранцузского "esclave" (что означало одновременно «славянин» и "раб"), поскольку западные европейцы (в основном франки) в Средние века поработили множество славян»,— написал господин Дуров в соцсети Х. Он отметил, что славянские государства никогда не вторгались в Западную Европу, однако обратное «происходило неоднократно».

До этого Илон Маск опубликовал объяснение этимологии слова slave от Grok. В нем чат-бот отметил, что слово восходит к латинскому sclavus, которое изначально обозначало slav («славянин»). Происхождение слова slav нейросеть связала с праславянскими словами «слово» и «слава», никак не относящимися к рабству. Grok отметил, что связь слов в некоторых языках со значением «раб» объясняется порабощением славянских народов.