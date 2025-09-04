Оборот общественного питания Удмуртии за январь—июль вырос на 8,3%

Оборот общественного питания в Удмуртии за январь—июль составил 17,2 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 8,3% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Удмуртстат.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Оборот оптовой торговли организаций в регионе с учетом неформальной деятельности за указанный период достиг отметки в 321 млрд руб. В товарной массе это на 3% меньше, чем годом ранее. На 55,6% оборот оптовой торговли формировался за счет субъектов малого предпринимательства.

За январь—июль оборот розничной торговли в Удмуртии с учетом всех источников реализации составил 266 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 7,9% больше, чем годом ранее.