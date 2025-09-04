Goldman Sachs спрогнозировал подорожание золота до $5 тыс.

Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует, что цена золота может вырасти до почти $5 тыс. за унцию, если независимость Федеральной резервной системы будет подорвана, сообщает Bloomberg. Аналитики банка считают, что даже небольшой перевод активов из казначейских облигаций в золото может привести к значительному росту цен на драгоценный металл.

Аналитики, включая Саманту Дарт, отмечают, что подрыв независимости ФРС может вызвать инфляцию, снижение цен на акции и облигации, а также ослабление статуса доллара как резервной валюты. В таких условиях золото может стать привлекательным средством сбережения, так как оно не зависит от институционального доверия.

Goldman Sachs представил несколько сценариев развития событий. Базовый прогноз предполагает рост цены золота до $4 тыс. за унцию к середине 2026 года. При более неблагоприятных условиях цена может достичь $4,5 тыс. за унцию. Максимальный прогноз в $5 тыс. возможен, если хотя бы 1% рынка частных казначейских облигаций США перейдет в золото.