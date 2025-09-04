Преподаватели Пермского госуниверситета составили обращение к ректору

Сотрудники Пермского государственного университета составили обращение к ректору и в профсоюз из-за расписания, составленного искусственным интеллектом (ИИ).

По данным интернет-издания 59.ru, обращение к ректору ПГНИУ Игорю Германову из-за плохо составленного расписания подписали около 70 сотрудников. Сейчас в университете принимают все необходимые меры для стабилизации ситуации с расписанием. Обращение преподавателей уже отправлено ректору.

Профсоюз работников ПГНИУ пока не обращался в трудовую инспекцию, ожидая реакции от администрации вуза.

Также жалобы на расписание поступают и от студентов. По данным «Ъ-Прикамье», профсоюз студентов ПГНИУ проводит анонимный опрос, в котором студенты могут поделиться предложениями и замечаниями по поводу расписания. Результаты будут представлены учебно-методическому управлению.

Напомним, расписанием занятий в ПГНИУ в этом году занимался искусственный интеллект. Так, некоторым преподавателям поставили пары рано утром и поздно вечером с многочасовыми «окнами», а другим назначили неподходящие для занятий кабинеты.

На собрании 1 сентября с ректором университета Игорем Германовым преподаватели попросили перенести начало учебного года. Однако обучение началось в обычном режиме со 2 сентября.