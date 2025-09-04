В Дагестане задержали несовершеннолетнего по подозрению в убийстве

По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), задержан 16-летний житель Дербентского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике Дагестан.

По версии следствия, в ночь на 4 сентября подозреваемый, находясь у жилого дома по ул. Шоссейной в с. Сабнова, поссорился со знакомым и нанес последнему два удара ножом в область брюшной полости и предплечья. От полученных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении.

Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья Белоштейн