Самарской области одобрен казначейский кредит почти на 675 млн рублей

Казначейский кредит для развития инфраструктуры в размере около 675 млн руб. одобрен Самарской области на федеральном уровне. Решение принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое возглавил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Средства направят на создание сетей водоснабжения и водоотведения для комплекса по производству ксантановой камеди в особой экономической зоне «Тольятти». Проект включает три объекта, проектная документация будет готова к октябрю 2026 года, а реализация запланирована на 2026-2027 годы. Помимо кредита финансирование обеспечит управляющая компания АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти».

Проект гарантирует стабильное водоснабжение для резидента ОЭЗ ООО «РУСКАМЕДЬ», которое занимается импортозамещением ксантановой камеди для российской промышленности. Это повысит налоговые поступления и доходы бюджета региона.

Георгий Портнов